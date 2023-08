Dit weten we al over het verijdelde moordcomplot op Oekraïense president Zelensky

Rusland blijft proberen om de Oekraïense president te vermoorden, zo blijkt uit de arrestatie van een vrouw die informatie lekte over een bezoek van Zelensky aan haar stad. Dat bracht het staatshoofd naar twee ziekenhuizen waar ook kinderen worden verpleegd. Maar hun aanwezigheid was blijkbaar geen probleem. “Ga foto’s van het hospitaal maken”, staat te lezen in berichten die de Oekraïense inlichtingendienst heeft onderschept. Een dienst die gemiddeld zes keer per dag verdachten van collaboratie oppakt.

— “Hallo. Zelensky komt het ziekenhuis bezoeken.”

— “Gegroet. Weet je ook hoe laat?”

— “Ik zal er eens naartoe gaan. Misschien krijg ik wel iets te horen.”

— “Het is best dat je ook foto’s maakt. Een foto van een hospitaal zal niet veel argwaan wekken.”

Dat is een fragment uit de correspondentie die een vrouw uit Otsjavik in de cel deed belanden. Ze is 69 jaar oud en heeft nog gewerkt in een winkel die soldaten van een naburige kazerne van al het nodige voorzag. Maar dat belette haar dus niet om met de Russen samen te spannen.

Volledig scherm Conversatie van een Oekraïense vrouw die met de Russen samenwerkte en notities die ze tijdens haar verkenningen maakte. © SBOe

Ze speelde informatie door via de berichtendienst Telegram, waaronder vertrouwelijke gegevens over de opslag van munitie en de plaatsen waar zich luchtafweer bevond. “Die wilden de Russen gebruiken om een nieuwe grote luchtaanval op de provincie Mykolajiv te plannen”, zo staat te lezen in een persbericht van Oekraïnes binnenlandse veiligheidsdienst SBOe. “De verdachte reed heel de regio rond om beelden te maken en weekte informatie los in haar kennissenkring.”

Volledig scherm De arrestatie van de 69-jarige vrouw uit Otsjavik door de Oekraïense binnenlandse inlichtingendienst SBOe. © SBOe

Kinderen ten prooi aan geweld

Maar de aanval die ze mogelijk moest maken, viseerde dus niet alleen munitiedepots. De Russen wilden ook het fijne weten over een bezoek dat president Volodymyr Zelensky op 27 juli naar Otsjavik en de 50 kilometer noordoostwaarts gelegen provinciehoofdstad Mykolajiv bracht. Oekraïne vierde de ‘Dag van het Medisch Personeel’ en daarom ging het staatshoofd in twee ziekenhuizen langs. Op de beelden die zijn persdienst verspreidde, is te zien hoe hij daar ook kinderen ontmoette. Als het tot een aanslag was gekomen, zouden die dus ook aan het geweld ten prooi gevallen zijn.

Het Russische staats­hoofd Vladimir Poetin zou aan de Amerikanen hebben beloofd om Zelensky in leven te laten. Maar zoals veel van Ruslands dure eden blijkt dat woord geen stuiver waard en blijft Moskou het proberen

Volledig scherm Bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan de ziekenhuizen van Mykolajiv en Otsjavik op 27 juli 2023. © @ZelenskyyUa

Zelensky heeft al heel wat moordcomplotten doorstaan. Te beginnen met de bestorming van zijn paleis in de allereerste uren van de oorlog. Een aanvalsteam dat toen met parachutes werd gedropt in Kiev kwam zo dichtbij dat het geweervuur was te horen tot in Zelensky’s kantoor. Wat later zou het Russische staatshoofd Vladimir Poetin aan de Amerikanen hebben beloofd om Zelensky in leven te laten. Maar zoals veel van Ruslands dure eden blijkt dat woord geen stuiver waard en blijft Moskou het proberen.

Raketaanval in januari van dit jaar

In een interview met ‘Time’ zei Zelensky daarover dat hij niet stilstaat bij de dreiging. “Als ik daar constant aan denk, dan moet ik mezelf opsluiten zoals Poetin dat doet in zijn bunker.” Misschien is het juist de nijd dat Zelensky letterlijk te midden van zijn volk blijft staan, die de Russen motiveert om hem treffen op een plaats waar er ook onschuldige slachtoffers dreigen te vallen. Die gedachte lijkt het enige te zijn dat hem wat van bij de mensen kan houden.

Volledig scherm Het ziekenhuis van Otsjavik in de Oekraïense provincie Mykolajiv na een Russische raketaanval op 9 januari 2023. © Twitter

Het zou trouwens niet de eerste keer geweest zijn dat het ziekenhuis van Otsjavik door de Russen werd belaagd. Op 9 januari van dit jaar viel dat al ten prooi aan een raketaanval, waarbij ten minste acht mensen werden verwond. Op beelden van toen is te zien hoe het merendeel van de ramen uit het gebouw geblazen werd. De vrouw die de informatie doorspeelde, verwees daar cynisch genoeg naar in haar berichten, zeggend dat het netjes is gerenoveerd. “Met nieuwe ramen, dakpannen en zo. Er is flink wat geld aan besteed.”

Nieuw geval van collaboratie

Voorlopig riskeert de vrouw twaalf jaar cel, het maximum voor het verspreiden van militaire geheimen. Maar het is niet uitgesloten dat er nog zwaardere aanklachten volgen. Op de website van de SBOe is er al nieuw geval van collaboratie gemeld, waarin drie vrouwen uit Donetsk van hoogverraad beschuldigd worden omdat ze maandenlang voor een agent van de Russische inlichtingendienst FSB en een Wagner-huurling gewerkt zouden hebben.

In Donetsk zijn drie vrouwen in beschuldi­ging gesteld van hoogver­raad. Zij werden al gerekru­teerd vóór de oorlog begon en riskeren levenslang omdat ze verplaat­sin­gen van Oekraïense tanks en helikop­ters meldden

Volledig scherm Eén van vrouwen die in Donetsk opgepakt zijn omdat ze informatie aan de Russische FSB en Wagner-groep bezorgden. © SBOe

Ze maakten deel uit van een groep die al gerekruteerd zou zijn nog vóór de oorlog begon. Een slapende cel, die tijdens de vijandigheden werd gewekt en onder meer tot taak had om verplaatsingen van Oekraïense tanks en gevechtshelikopters te melden. Omdat ze dat zo georganiseerd en langdurig gedaan zouden hebben, riskeren ze een levenslange gevangenisstraf. Of ze handelden uit overtuiging dan wel geldgewin, is nog niet duidelijk.

Volledig scherm De arrestatie van een man uit Lviv die tot levenslang veroordeeld werd en geld dat hij van de Russen zou hebben gekregen. © SBOe

Al 3.200 mensen betrapt

De SBOe zegt sedert het begin van Ruslands invasie al 3.200 mensen op collaboratie betrapt te hebben. Dat is een gemiddelde van zes per dag. Hoeveel er daarvan al veroordeeld zijn, is niet bekend. Maar dat Oekraïense rechters weinig mededogen hebben als ze de schuld bewezen achten, blijkt uit het vonnis dat in mei werd uitgesproken tegen een man uit Lviv. Die droeg aan meerdere Russische aanvallen op bedrijven en spoorwegbruggen bij door de Russen informatie te verkopen. Hij kreeg levenslang en al zijn bezittingen werden verbeurd verklaard.

