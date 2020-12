Dit weten we al over de nieuwe, nog besmettelijkere Zuid-Afrikaanse coronavariant

Het Verenigd Koninkrijk heeft zonet in een persconferentie bevestigd dat er een nog besmettelijkere coronavariant rondwaart, gelinkt aan Zuid-Afrika. Er zijn alvast twee stalen met zo'n variant geïdentificeerd in het Verenigd Koninkrijk, en die komen bovenop de besmettelijke mutatie waar het land nu al mee afrekent.

Volgens de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock gaat het om een gevaarlijke mutatie “die nog beter overdraagbaar is en verder lijkt te zijn gemuteerd dan die nieuwe variant die eerder in het Verenigd Koninkrijk werd ontdekt”. De stalen zijn overigens afkomstig van patiënten die terugkwamen van een reis naar Zuid-Afrika. Beide patiënten zijn in strenge quarantaine geplaatst.

Zuid-Afrikaanse onderzoekers verklaren dat de besmettelijkere variant, 501.V2 genaamd, sterke overeenkomsten vertoont met de variant die zich in Engeland verspreidt. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is deze variant wel een mogelijke verklaring voor de plotselinge stijging van het aantal besmettingen onder jongeren. Toch kan het grote aantal feestjes van scholieren aan het begin van de zomer ook een verklaring zijn. Opvallend is wel dat besmette jongeren anders dan gebruikelijk te kampen hebben met de zwaardere verschijnselen van de ziekte.

Zuid-Afrikanen wachten om zich te laten testen in een privélab in Johannesburg.

Coronavariant in het Verenigd Koninkrijk

Vorige week maakte Hancock bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe mutatie van het coronavirus was ontdekt. Die nieuwe variant was volgens de eerste analyses tot 70 procent besmettelijker en zit mogelijk achter de snellere verspreiding van het virus in Londen en het zuidoosten van Engeland.

Ondanks de twee coronavarianten en de snellere verspreiding van het virus, wil het Verenigd Koninkrijk niet raken aan het kerstfeest. Zo werden er nieuwe maatregelen afgekondigd, maar die zullen pas ingaan om middernacht, na Kerstmis.

Of de Britse variant nu echt besmettelijker is, weten we trouwens nog altijd niet zeker. Volgens viroloog Peter Piot, speciaal adviseur van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, is dat niet noodzakelijk het geval. “We zien vooral een grote versnelling van het aantal besmettingen in het Verenigd Koninkrijk”, zei hij maandag in Terzake. “Maar of dat door die variant komt of door het gedrag van de Britten, die het niet altijd even nauw nemen met de maatregelen, is niet duidelijk.” “We zijn al verontrust genoeg over de stijging van de curves op zich”, aldus Piot nog.

“Altijd waakzaam zijn”

Er zijn ondertussen al gevallen bekend in Denemarken en in Australië. In ons land is de variant eind november en begin deze maand vier keer ontdekt bij een gezin in een Oost-Vlaamse grensgemeente. “Dat is wat virussen doen: die muteren en dan krijg je varianten. We moeten altijd waakzaam zijn, maar ik ben er niet zo rouwig om dat de variant aandacht krijgt. Zo gaat er meer aandacht naar de genetische karakterisering. Die info gaan we nodig hebben als we beginnen vaccineren”, zei viroloog Marc Van Ranst gisteren aan HLN.