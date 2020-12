Dit weten we al over de nieuwe coronamutatie: tot 70 procent besmettelijker en nu al dominant in Londen

België bant vliegtui­gen en treinen uit Verenigd Koninkrijk: “Voorzorgs­maat­re­gel tegen nieuwe virusvari­ant”

13:55 De mutatie van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt, is ook vastgesteld in ons land. Uit voorzorg en voor we meer informatie hebben over die nieuwe variant, sluit ons land de grenzen voor al het verkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft premier Alexander De Croo gezegd in ‘De Zevende Dag’. Het inreisverbod geldt vanaf middernacht en zal voorlopig 24 uur duren. In Nederland is sinds vanochtend een vliegverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk van kracht. Ook Frankrijk en Duitsland overwegen maatregelen te nemen.