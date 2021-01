Dit staat in het contract met vaccinbouwer AstraZeneca: “Bindend en kristalhelder”, zegt Europese Commissie

Volgens Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is het contract met vaccinproducent AstraZeneca “kristalhelder” en staan er wel degelijk bindende voorwaarden in over de productie en leveringen aan de Europese Unie. De Commissie publiceerde de aankoopovereenkomst vanmiddag in samenspraak met het bedrijf zelf. AstraZeneca beloofde vanmorgen 8 miljoen extra dosissen te leveren in het eerste kwartaal van dit jaar, ondanks de productieproblemen. Maar de EU neemt daar geen genoegen mee.