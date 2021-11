Dit maakt het Nederlandse kabinet vanavond bekend: mondmasker weer vaker op, coronapas ook nodig voor pretpark en museum

“Nieuwe maatregelen zullen altijd pijn doen”

Adviezen en verplichtingen

De uitgelekte ingrepen op een rij volgens het AD: -Hou anderhalve meter afstand (dringend advies, per direct) -Werk de helft van de tijd thuis (dringend advies, per direct) -Het coronatoegangsbewijs geldt ook in onder meer sportscholen, zwembaden en ‘doorstroomlocaties’ als dierentuinen, musea en pretparken (plicht, vanaf 6 november) -Draag een mondmasker in publieke binnenruimten zoals winkels, stations, bibliotheken en gemeentehuizen (verplicht, vanaf 6 november) -Het kabinet bereidt alvast wetgeving voor zodat de coronapas ook bij bedrijven verplicht kan worden.

Draagvlak

Extra restricties voor ongevaccineerden blijven - net als harde lockdownregels en een regionale aanpak in coronabrandhaarden - voorlopig buiten beeld. Wel bereidt het kabinet alvast wetgeving voor om de QR-code ook op het werk in te voeren, al ligt dat ook bij onze noorderburen uiterst gevoelig. Tegelijk wordt de invoer van een coronapas in het hoger onderwijs en mbo (middelbaar beroepsonderwijs, red.) eveneens verkend.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM, de Nederlandse evenknie van Sciensano) meldt elke dinsdag hoeveel positieve tests er in de voorgaande zeven dagen zijn geweest. Vorige week meldde het instituut 38.733 besmettingen in een week tijd. Dat was 50 procent meer dan de week ervoor, en sindsdien is het aantal positieve tests in ongeveer hetzelfde tempo blijven doorstijgen. In de zes dagen na het laatste weekcijfer kreeg het RIVM meer dan 46.000 positieve tests, gemiddeld 7.700 per dag. Daarmee zou het weekcijfer vandaag kunnen uitkomen op 53.000 tot 55.000.