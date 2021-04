Dit luxueuze resort sloot zeven jaar geleden de deuren: wie dichter kijkt ziet dat het intussen één grote ruïne is

Vanaf woensdag kunnen we terrasje doen in Sluis: geen quarantai­ne­plicht in Nederland, slechts ‘dringend advies’ daartoe

23 april Elk jaar bezoeken vijf miljoen mensen het Zeeuwse grensstadje Sluis, en dat zijn grotendeels Belgen. Vanaf woensdag, wanneer de terrassen in Nederland terug open kunnen, zijn we volgens burgemeester Marga Vermue “meer dan welkom” in Sluis. Eerder was er onduidelijkheid over de quarantaine die buitenlanders in Nederland in acht zouden moeten nemen. Maar dat is een ‘dringend advies’ van de Nederlandse overheid en geen verplichting. “Wij realiseren zonder overdrijving 90 procent van onze omzet dankzij Belgen”, verklaart de opgeluchte Vlaamse uitbaatster van een brasserie in Sluis.