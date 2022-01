Dit luxueuze fort midden op zee staat te koop voor maar liefst 4,3 miljoen euro

Acht kinderen en vier volwasse­nen komen om bij brand in Amerikaan­se stad Philadelp­hia

Bij een huisbrand in de Amerikaanse stad Philadelphia (Pennsylvania) zijn twaalf mensen omgekomen. Bij de slachtoffers bevinden zich ook acht kinderen. Eerder was sprake van dertien doden, onder wie zeven kinderen, maar die berichtgeving is intussen ingetrokken door burgemeester Jim Kenney. Twee mensen, onder wie een kind, zijn zwaargewond in een ziekenhuis opgenomen.

