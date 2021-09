Dit latex masker moest ultieme vermomming worden voor steenrijke moordverdachte na tv-bekentenis

CALIFORNIËOpmerkelijke wending in de rechtszaal in Inglewood nabij Los Angeles: de mede-aanklager haalde woensdag in zijn slotpleidooi een latex gezichtsmasker tevoorschijn waarmee de steenrijke moordverdachte Robert Durst (nu 78) de Verenigde Staten probeerde te ontvluchten. Het was hem te heet onder de voeten geworden na een docureeks waar hij zonder het beseffen drie moorden in bekende.

Flashback naar oktober 2001: in het Texaanse Galveston wordt een in stukken gesneden lijk gevonden. De lichaamsdelen blijken van ene Morris Black (71) te zijn: de buurman van miljonair Robert Durst. Deze zoon van een New Yorkse vastgoedbaron wordt als hoofdverdachte opgepakt en meldt uit zelfverdediging te hebben gehandeld. Wat een batterij topadvocaten dan heeft weten te presteren, geeft het nakijken. Hun excentrieke en licht autistische cliënt komt vrij op borgtocht ondanks toegegeven te hebben dat hij het lichaam in stukken heeft gesneden. Hij neemt na zijn vrijlating even de benen, maar houdt eens hij opnieuw is ingerekend zijn onschuld staande. Intussen begint de politie zich ook vragen te stellen over zijn ex-vrouw Kathleen ‘Kathie’ McCormack Durst, een kinderarts in opleiding die eind januari 1982 op mysterieuze wijze in New York verdween, en over de in december 2000 doodgeschoten Susan Berman. Na de onrustwekkende verdwijning van Kathie fungeert die laatste als woordvoerster namens de familie Durst.

Volledig scherm Moordverdachte Robert Durst (78). © EPA

Durst ontkent elke betrokkenheid. Een jury hecht geloof aan de zelfverdedigingstheorie en spreekt hem in 2003 vrij voor de dood van Black. De overige twee onderzoeken lijken na jaren op een dood spoor beland. Dat verandert als filmmaker Andrew Jarecki besluit om zich te verdiepen in de materie.

Tot zijn grote verbazing wordt hij gecontacteerd door Robert Durst zelf, die vrijwillig aan de film wil meewerken. In de 20 uur opnames is de hoofdverdachte verrassend openhartig. Jarecki houdt het beste voor het laatst. In de zesde en laatste aflevering van ‘The Jinx (‘De Vloek’): The Life and Deaths of Robert Durst’ is te horen hoe de zeventiger niet doorheeft dat zijn microfoon nog aanstaat. “Je bent gevat. Wat heb je gedaan? Hen allemaal gedood, natuurlijk”, zegt hij tegen zichzelf.

Cuba

Enkele uren voor de uitzending van die bewuste aflevering, op 15 maart 2015, besluit hij de VS te ontvluchten en boekt hij onder een schuilnaam een hotelkamer in New Orleans (Louisiana). Als de politie later binnenvalt, treffen ze het latex masker aan, 42.000 dollar cash geld, een valse identiteitskaart, een revolver en landkaarten van Cuba en Louisiana.

De zaak waar Durst voor terechtstaat is de moord op Berman in Los Angeles. Zij werd op 24 december 2000 met meerdere kogels in het hoofd teruggevonden in haar huis in Benedict Canyon, in de buurt van Beverly Hills. Volgens de aanklacht doodde Durst haar om te voorkomen dat ze de politie zou vertellen wat ze wist over de verdwijning van Kathie, wier lichaam nooit is gevonden. Het proces ging in september 2019 van start, totdat het in maart 2020 moest stilgelegd wegens de coronapandemie. Na een jaar onderbreking kon de verderzetting in mei van start gaan. Durst geeft toe Bermans lichaam als eerste ontdekt te hebben, maar ontkent haar doodgeschoten te hebben. De politie heeft hij toen niet ingelicht, volgens eigen zeggen “omdat niemand hem hierover zou geloven.”

Durst, gekluisterd aan een rolstoel, blijft eveneens ontkennen achter de verdwijning en vermoedelijke dood van ex-vrouw Kathie te zitten. Al heeft hij wel toegegeven - tot in de rechtszaal toe - leugenachtige verklaringen te hebben afgelegd. Mocht hij effectief Kathie en Berman hebben vermoord, zal hij dit blijven ontkennen.

Mede-aanklager Habib Balian, de magistraat die het latex masker liet zien, richtte zich in zijn slotpleidooi tot de jury. “Laat hem er ditmaal niet mee wegkomen. Het wordt tijd dat dit eindigt.”

Volledig scherm Durst is sinds enkele jaren gekluisterd aan een rolstoel. © EPA