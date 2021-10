Dit jaar geen halloweenviering aan Witte Huis, president Biden en first lady niet thuis door zakenreis

Aan het Witte Huis in Washington zullen dit jaar geen halloweenfeestelijkheden plaatsvinden. Normaal gezien is de presidentswoning een traditionele tussenstop voor kinderen die op ‘trick or treat’-tocht gaan, maar dat zal komende zondag dus niet het geval zijn. Zo zijn president Joe Biden en first lady Jill Biden niet thuis op de feestdag, maar is het paar op zakenreis in Rome.