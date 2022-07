Dit jaar al hevige bosbranden op noordelijk halfrond: “Toegenomen ontvlambaarheid vergroot risico”

In Europa hebben zich aan het begin van de zomer al enkele bosbranden voorgedaan in Spanje, Frankrijk en Duitsland, al is dat op zich niet abnormaal. Dat meldt het Europese aardobservatieprogramma Copernicus vandaag. In de Amerikaanse staten New Mexico en Alaska waren er wel veel zwaardere branden dan gemiddeld.

Wetenschappers van de Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) volgen continu het begin en de duur van het boreale bosbrandseizoen van 2022 op het noordelijk halfrond, inclusief het begin en de ontwikkeling van het brandseizoen in regio's in Siberië en Noord-Amerika. Het boreale brandseizoen duurt meestal van mei tot oktober met een piekactiviteit tussen juli en augustus.

Europa en VS

Zo was er in Europa onder meer een zware natuurbrand in het Spaanse Andalusië vanaf 8 juni. Daardoor moesten 2.000 mensen geëvacueerd worden uit de nabijgelegen stad Benahavis. In Spanje waren er verder nog talrijke branden, waaronder die in de regio Castilla y Leon, waar ongewoon hoge temperaturen en sterke winden hebben bijgedragen tot de intensiteit.

In Noord-Amerika ontstonden grote bosbranden in het zuidwesten van de VS, waar een opmerkelijke brand aanhield in New Mexico van april tot begin juni. Meer recent heeft CAMS in juni een toenemend aantal bosbranden waargenomen in Alaska.

Niet bijzonder ongewoon

"Tot dusver hebben we deze zomer vrij typische trends gezien, behalve in New Mexico en Alaska", verklaart Mark Parrington, bosbranddeskundige bij CAMS. "Hoewel de brandactiviteit op het noordelijk halfrond niet bijzonder ongewoon is geweest, weten we dat de toegenomen ontvlambaarheid van de vegetatie het risico van grote natuurbranden heeft vergroot, waarvan de daadwerkelijke omvang moeilijk te voorspellen is."