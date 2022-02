Dit jaar al 75 ton goederen vanuit Chinese Xinjiang - berucht om gevangenenkampen - aangekomen in luchthaven Luik

VN-chef maakt zich klaar voor bezoek aan China, maar Peking weigert elk onderzoek in Xinjiang

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, de Chileense Michelle Bachelet, zal Xinjiang, de autonome regio in het noordwesten van het land, niet bezoeken voor de Olympische Winterspelen in Peking van start gaan. Ook haar rapport over de mensenrechten van de Oeigoeren in de westelijke regio zal voor die tijd niet gepubliceerd zijn. Dat meldt Bachelets woordvoerder.

28 januari