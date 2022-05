Dit jaar al 60 mensen gedood door olifanten in Zimbabwe

In tegenstelling tot in andere landen, waar stropers de diersoort uitroeide voor de ivoorhandel, neemt het aantal olifanten in Zimbabwe jaarlijks met vijf procent toe. "In sommige gebieden verplaatsen olifanten zich in enorme kuddes. Ze hebben alles in de velden al opgegeten en begeven zich nu naar eigendommen, waardoor mensen gedwongen worden terug te vechten en de olifanten te verwonden", schreef regeringswoordvoerder Nick Mangwana op Twitter.