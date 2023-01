Dit is wat we weten over dader mesaanval Gare du Nord: Libiër die Frankrijk was uitgewezen

Zes gewonden na mesaanval in Gare du Nord in Parijs, dader kritiek nadat politie hem neerschiet

In het Noordstation in Parijs heeft een man verschillende personen aangevallen met een scherp voorwerp. Daarbij vielen zes gewonden. Van dodelijke slachtoffers is geen sprake. De dader werd neergeschoten door de politie en verkeert momenteel in levensgevaar. Dat melden Franse media.

12:40