Dit is wat er gebeurt als je coronavirus gang laat gaan: “Een nachtmerrie”

Afgelopen weekend werd wereldwijd gedemonstreerd tegen coronamaatregelen. Maar wat zou er gebeuren mochten we de natuur gewoon haar gang laten gaan? Niet veel goeds, als we intensivist Geert Meyfroidt mogen geloven. En hij verwijst naar de dramatische situatie in Brazilië.

“In Brazilië heeft men de natuur haar gang laten gaan”, zei hij zondag in het actualiteitenmagazine De Zevende Dag en hij beschreef de situatie er als “een nachtmerrie”. “Ik heb deze week gesproken met Braziliaanse collega’s en die vertelden dat ze niet genoeg bedden hebben en een sterfte van maar liefst 80 procent bij hun geventileerde patiënten.” Een blik op de cijfers lijkt dat te bevestigen.

Vorige week braken de coronacijfers in Brazilië het ene record na het andere. Vrijdag werd een recordaantal van 90.570 nieuwe bevestigde gevallen in 24 uur geregistreerd, twee dagen nadat het record al een keer verbroken was. Het aantal coronadoden vrijdag bleek met 2.815 het op één na hoogst te zijn sinds de pandemie uitbrak in het land. Alleen dinsdag vielen nog meer doden. Nooit werden er in een week tijd ook meer overlijdens gemeld: meer dan 15.000 Brazilianen overleefden hun coronabesmetting vorige week niet.

Weekend

Dit weekend gingen de cijfers wat omlaag: zaterdag werden 79.069 nieuwe gevallen geregistreerd en 2.438 overlijdens, zondag 47.774 nieuwe gevallen en 1.290 doden en gisteren 49.293 nieuwe gevallen en 1.383 doden. Maar daar kan net als bij ons een weekendeffect mee gemoeid zijn.

Volledig scherm © AP

Volgens de Johns Hopkins University werden in totaal al meer dan 12 miljoen besmettingen vastgesteld in Brazilië en 295.000 doden. Alleen de VS doen slechter. Het persbureau Reuters becijferde vorige week dat Brazilië momenteel verantwoordelijk is voor één op de zes nieuwe coronabesmettingen ter wereld.

De toestand in de ziekenhuizen in Brazilië zou intussen ronduit dramatisch zijn. In 25 van de 26 staten liggen de diensten intensieve zorg voor meer dan 80 procent vol, in 19 staten zelfs voor meer dan 90 procent. Donderdag viel in de zakenstad Sao Paulo de eerste dode bij patiënten die aan het wachten waren op een bed op intensieve, maar er door plaatsgebrek geen konden krijgen. “We zien patiënten aankomen met een tempo dat we niet kunnen bijhouden", klonk het bij het hoofd van de dienst intensieve zorg in het Hospital São Paulo.

Medicijnen

Er is ook onvoldoende medisch materiaal en medicatie om patiënten veilig te intuberen en er zijn niet genoeg artsen om de afdelingen intensieve zorg te bemannen. De ene na de andere zou uitvallen onder de niet aflatende stroom van patiënten. Iedereen is uitgeput en emotioneel, wat ook een gevaar vormt voor de zorgverlening. Het gezondheidssysteem staat er op instorten, waarschuwde het gerenommeerde wetenschappelijk instituut Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz) in Rio de Janeiro.

Volledig scherm © AP

De nieuwe opstoot in de cijfers zou vooral gedreven worden door de nieuwe, besmettelijker variant van het virus, die zich over het hele land heeft verspreid. Maar ook door de rechts-populistische president die de ernst van de situatie wegwuift en niet in coronamaatregelen gelooft. Jair Bolsonaro zegt dat de bevolking niet moet zeuren. Volgens een peiling vinden bijna vier op de vijf Brazilianen nochtans dat de pandemie uit de hand is gelopen. Meer dan de helft vindt de aanpak van de president “slecht” of “erg slecht”.

Forse kritiek

Het kwam Bolsonaro gisteren nog op forse kritiek te staan van economisten, bankiers en bedrijfsleiders in zijn land. Honderden van hen schreven een open brief waarin ze het gebrek aan een goede aanpak van de crisis aanklaagden en het feit dat de wetenschap genegeerd wordt. Bolsonaro is niet onder de indruk en zei op een bijeenkomst dat coronamaatregelen alleen de teloorgang van jobs in de hand werken en de armen nog armer maken. “De focus zou moeten liggen op het aanvallen van het virus, niet van de regering”, klonk het.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © REUTERS

Gelukkig kunnen lokale overheden ook zelf maatregelen nemen. Zo besloot Rio de Janeiro gisteren om de regels tien dagen lang te verstrengen. Scholen en niet-essentiële winkels gaan dicht, inwoners wordt gevraagd thuis te blijven en er komt een avondklok. Wereldberoemde stranden zoals Copacabana en Ipanema werden zaterdag al afgesloten. Burgemeester Eduardo Paes wil de komende weken zelfs nog meer maatregelen nemen.

LEES OOK:

BEKIJK OOK: Braziliaanse variant zorgt voor drama in Brazilië