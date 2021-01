"Dit is veel erger dan Watergate”: verschroeiende reacties op telefoongesprek waarin Trump kiesbaas Georgia aanmaant 11.000 stemmen te “vinden”

Er komen scherpe reacties op het uitgelekte telefoongesprek waarin Amerikaans president Donald Trump de minister van Binnenlandse Zaken van de staat Georgia onder druk probeert te zetten de verkiezingsuitslag in zijn voordeel om te keren. Carl Bernstein, de onderzoeksjournalist die in de jaren 70 het befaamde Watergate-schandaal blootlegde waardoor president Nixon moest opstappen, noemt Trumps uitlatingen “veel erger”. Trump vroeg in het gesprek onder andere 11.780 stemmen voor hem te “vinden”.

Het telefoongesprek werd gisteren door The Washington Post naar buiten gebracht, en later door andere media bevestigd. Bij onder andere CNN valt het volledige gesprek van meer dan een uur en de hele transcriptie ervan te beluisteren en te lezen.

In een lange monoloog argumenteert Trump dat hij Georgia “met honderdduizenden stemmen” heeft binnengehaald en dat er op verschillende manieren is gefraudeerd ten voordele van zijn Democratische tegenstrever Joe Biden. Om dat om te keren krijgt Brad Raffensperger, de lokale minister van Binnenlandse Zaken, de suggestie de stemmen te “herberekenen”.

Volledig scherm Brad Raffensperger. © EPA

De 11.780 stemmen die Raffensperger moet “vinden” zijn er één meer dan de marge van 11.779 waarmee Biden de presidentsverkiezingen van 3 november in Georgia heeft gewonnen. Kiesambtenaren van de staat hebben in de weken na de verkiezingen al drie hertellingen uitgevoerd, waarbij Bidens overwinning telkens bevestigd werd. Zes rechtszaken die Trump en zijn Republikeinen hadden aangespannen tegen de nipte verkiezingsresultaten haalden evenmin iets uit.

Ook Raffensperger, een Republikein nota bene, heeft altijd met klem ontkend dat er sprake is van fraude. Trump noemde de man daarop eerder al een “enemy of the people”. Hij en zijn collega’s uit Georgia kregen ook de sympathie van de Democraten toen een van de belangrijkste kiesambtenaren uit de staat enkele weken geleden op een persconferentie kwaad opriep dat Trump moest stoppen met zijn aanhangers op te hitsen.

(Lees verder onder het fragment)

Uit het telefoongesprek: Trump: “Ik won deze verkiezing met honderdduizenden stemmen. Er is geen sprake van dat ik Georgia heb verloren. Geen sprake van. We wonnen met honderdduizenden stemmen. Denk je dat het mogelijk is dat ze stembrieven hebben verscheurd in het district Fulton? Want dat zijn de geruchten. En ook dat Dominion de stemmachines heeft weggenomen. Dat Dominion echt snel gaat om hun machines kwijt te geraken. Weet je daar iets over, want dat is illegaal, niet?” Ryan Germany (adviseur van Raffensperger): “Neen, Dominion heeft geen machines weggehaald uit het district Fulton.” Trump: “Maar hebben ze de onderdelen van de machines weggehaald en vervangen door andere onderdelen?” Germany: “Neen.” Trump: “Ben je zeker, Ryan?” Germany: “Ik ben zeker, mijnheer de president.” Trump: “En wat met de stembrieven. Het verscheuren van de stembrieven. Hebben ze stembrieven verscheurd?” Germany: “Het enige onderzoek dat we daarover hebben, is dat er geen stembrieven verscheurd zijn. Er was een kwestie in het district Cobb waar ze normale adminstratieve dingen verscheurden, oude documenten, en dat hebben we onderzocht. Maar dit ging om zaken over vorige verkiezingen.” Trump: “Ik weet het niet. Dit geraakt niet door de test, we horen dat ze duizenden en duizenden brieven verscheuren, en nu zeggen ze gewoon ‘We zijn onze bureaus aan het opruimen’. Ik denk niet dat ze hun bureau aan het opruimen zijn.” Raffensperger: “Mijnheer de president, het probleem met sociale media is dat ze, de mensen, eender wat kunnen zeggen.” Trump: “Oh maar dit gaat niet om sociale media. Dit is Trump-media. Niet sociale media, echt niet. Ik trek me niets aan van sociale media, dat kan me niets schelen. Sociale media zijn Big Tech. Big Tech staat aan jullie kant. Ik weet zelfs niet waarom je aan een kant staat, je zou een eerlijke verkiezing moeten willen. En je bent een Republikein.” Raffensperger: “Wij denken dat we een eerlijke verkiezing hebben gehad.” Trump: “Nee, nee, dat heb je niet. Nee, nee dat heb je niet. Dat heb je niet. Niet in de verste verte. Jullie zitten er met honderdduizenden stemmen naast.”

Staatsgreep

Carl Bernstein, de onderzoeksjournalist van The Washington Post die in 1972 het Watergate-spionageschandaal blootlegde waardoor uiteindelijk president Richard Nixon moest opstappen, noemde Trumps suggesties “veel erger” dan die onfrisse periode. Volgens hem zouden Trumps partijgenoten hem moeten aansporen nog voor de machtsoverdracht op 20 januari zijn ontslag in te dienen wegens het opzetten van een “staatsgreep”.

"Wat we hier horen is de ultieme smoking gun die bewijst hoe ver de president wil gaan om het kiessysteem te ondermijnen. Onder eender welk ander presidentschap zou dit genoeg zijn om de afzettingsprocedure op te starten en hem te veroordelen.”

Bob Bauer, een van Joe Bidens dichtste adviseurs, zei dat de opname Trumps “schandelijke aanval op de Amerikaanse democratie” aantoont. Biden zelf reageerde nog niet op het telefoongesprek. Zijn verkozen vicepresidente, Kamala Harris, sprak in een eerste reactie wel al over “schaamteloos machtsmisbruik”.

Quote We zitten in een continue stroom van samenzwe­rings­the­o­rieën, mensen worden overspoeld met foute informatie Adam Kinzinger, Republikeins parlementslid

Adam Kinzinger, Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden, vertelde op CNN dat hij zich stilaan “alleen op een eiland” in de Republikeinse partij noemt, wijzend naar de stilte uit de partij. "Dit is zo schandelijk. We zitten in een continue stroom van samenzweringstheorieën, mensen worden overspoeld met foute informatie. Ik geef de mensen er de schuld niet voor, ze worden dagelijks misleid door onze leiders in het Congres.”

Vraag is trouwens wat een omkering van de cijfers in Georgia alleen zou kunnen uithalen. Met de 16 kiesmannen van de staat erbij zou Trump nog altijd niet genoeg hebben om het van aankomend president Biden te halen. Maar volgens Trump “is er oproer in Georgia en andere staten”. “We hebben andere staten die volgens mij snel naar onze kant zullen komen.”

(Lees verder onder het fragment)

Uit het telefoongesprek: Trump: “Kijk. Alles wat ik wil doen is dit: ik wil gewoon 11.780 stemmen vinden, wat één meer is dan wat we hebben, want we wonnen de staat. En de staat doen omkeren is een grote nalatenschap tegenover ons land, want weet je... Dit is een nalatenschap die ze aan een fout of hoe je het ook wil noemen kunnen toeschrijven. Als het een fout was, ik weet het niet. Veel mensen denken dat het geen fout was, het was veel crimineler dan dat. Maar het is een groot probleem in Georgia, en het probleem zal niet weggaan.” Germany: “Mijnheer de president, Ryan hier. We onderzoeken alle dingen die u hebt aangehaald.” Trump: “Goed. Maar als je het vindt, moet je het zeggen, Ryan.” Germany: “Sta mij toe u te zeggen wat we zien. Wat we zien is helemaal niet wat u beschrijft. Dit zijn onderzoekers van ons kantoor, ze controleren alles en ze zijn goed in hun vak. En zij zien al die dingen niet. En we zullen blijven kijken.” Trump: “Wel, je controleert de stembrieven beter, want ze zijn die aan het verscheuren, Ryan. Ik zeg het je, Ryan. Ze verscheuren stembrieven. Je moet heel goed controleren. Want is het zo illegaal. Weet je, misschien geloof je het niet omdat het zo erg is. Maar ze verscheuren stembrieven omdat ze denken dat we er uiteindelijk gaan geraken. Volgens mij is het nooit te laat... Dat is dus het verhaal: we hebben alleen maar 11.000 stemmen nodig. We hebben er veel meer dan dat. We zullen er nog meer hebben.”

"Afpersing”

Trump ontkende op Twitter het telefoongesprek niet, en zei dat Raffensperger “vragen over de ‘stembrieven onder tafel’-fraude, over het vernietigen van stembrieven, over dode kiezers, kiezers van buiten de staat, en andere, niet wilde of kon beantwoorden”. “Hij heeft geen idee!” Raffensperger reageerde daarop met: “Met alle respect, president Trump, maar wat u zegt is niet waar. De waarheid zal naar boven komen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volgens verschillende Democraten, maar ook juridische experts, heeft Trump met zijn telefoongesprek verschillende wetten overtreden. Dianne Feinstein, een van de belangrijkste Democratische senatoren, noemde “verkiezingsambtenaren onder druk zetten tegen de wet”. “Raffensperger bedreigen als hij niet met Trumps wensen instemt, leunt bovendien aan tegen afspersing.” Anthony Michael Kreis, professor aan de Georgia State University, verklaarde dan weer dat bij “eender elke andere persoon die dit zou zou doen en macht heeft over een kiesambtenaar er onmiddellijk minstens een juridisch onderzoek zou opgestart worden”.

Terugfluiten

Democratisch parlementslid Hank Johnson uit Georgia wil dan weer een zogenaamde ‘resolution of censure’ indienen. Zo’n reprimande heeft geen juridische gevolgen, maar is de hoogst mogelijk manier om de president symbolisch terug te fluiten, zonder de echte afzettingsprocedure op te starten.

Dat het ook effectief zo ver komt bij Trump, is onwaarschijnlijk. Trump verliest het presidentschap sowieso over zestien dagen, wanneer Biden op 20 januari de eed aflegt. Bovendien zou de president bij een ondervraging gewoon kunnen argumenteren dat hij echt gelooft dat de verkiezingen vervalst zijn in zijn nadeel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Morgen cruciale Senaatsverkiezingen

In Georgia wordt morgen overigens een tweede ronde voor de Senaatsverkiezingen georganiseerd, waarbij twee Republikeinen het opnemen tegen twee Democraten. De resultaten zijn erg belangrijk, aangezien ze bepalen welke partij de meerderheid in het halfrond verovert. De Democraten hebben momenteel 48 zetels in de Senaat, de Republikeinen 50. Halen de Democraten beide zetels binnen, komt de zetelverdeling op 50-50 te staan en krijgt vicepresidente Kamala Harris de beslissende stem. Trump trekt vandaag zelf naar Georgia om campagne te voeren.

Woensdag komen het Huis en de Senaat dan samen in het Congres in Washington DC om de officiële stemmen van de kiesmannen goed te keuren. Biden won die stemmingen met 306 kiesmannen tegenover 232. Een groep Republikeinen zal vermoedelijk zowel in het Huis als in de Senaat protest aantekenen tegen die uitslag. Allicht zal dat protest niets uithalen, aangezien zowel de Democraten als een deel andere Republikeinen de manoeuvres zullen afblokken.

Uit het telefoongesprek: Trump: “Wij wonnen de verkiezingen, en het is niet eerlijk dat van ons af te nemen. Het gaat op veel manieren erg zware gevolgen hebben. Ik denk dat je moet zeggen dat je het nog eens gaat onderzoeken.” (...) Trump: “De burgers van Georgia zijn boos, de burgers van het land zijn boos. En er is niets mis met te zeggen dat je, euh, dat je nog eens herberekend hebt. Want kijk naar de 2.236 afwezigheidsstemmen. Ik bedoel, het zijn allemaal cijfers die geteld zijn door advocatenkantoren. Zelfs als je ze in twee deelt, en nog eens en nog eens deelt, zijn het meer stemmen dan we nodig hebben.” Raffensperger: “Wel, mijnheer de president, de uitdaging waar u voor staat is dat uw data fout zijn. Wij spraken met de parlementsleden en ze waren verbaasd. Er was een van hen die ons data presenteerde en zei dat er 5.000 overleden mensen waren die hadden gestemd. Maar het waren er uiteindelijk twee. Twee mensen die overleden waren en hadden gestemd. Dus dat is fout. Het waren er twee.”