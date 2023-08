Dit is passagierslijst van neergestort Wagner-vliegtuig: volledige top drie was aan boord

Naast Wagner-baas Jevgeni Prigozjin reisde Valeri Tsjekalov mee. Hij was een van de plaatsvervangers van Prigozjin als die er zelf niet was, hield toezicht op alle ‘civiele’ projecten van Prigozjin in het buitenland en was verantwoordelijk voor de veiligheid en logistiek van de Wagner-groep. Volgens een bron van het Telegram-kanaal ‘VChK-OGPU’ zou hij daarbij toegelaten hebben dat medewerkers van Wagner zichzelf verrijkten.

Tsjekalov was hoofd van JSC Neva en de stichter van Euro Polis LLC, een privébedrijf dat gelinkt wordt aan de Wagner-groep en actief is in de mijn-, olie- en gassector in Syrië. Hij stond sinds vorige maand op de Amerikaanse sanctielijst omdat hij voor Prigozjin werkte en betrokken was bij het verschepen van munitie naar Rusland.

Ook de medeoprichter van de Wagner-groep Dmitri Oetkin zat in het vliegtuig. Ook hij stond zeer dicht bij Prigozjin. Hij was verantwoordelijk voor de commando- en gevechtstraining van de huurlingen.

Naast deze twee naaste medewerkers waren vier Syrië-veteranen aan boord, die met Wagner streden aan de zijde van de Syrische dictator Bashar al-Assad en daar oorlogsmisdaden begingen.

Het zijn in de eerste plaats Jevgeni ‘Makar’ Makarjan, die zich in maart 2016 aansloot bij de Wagner-groep en deel uitmaakte van het vierde aanvalsdetachement in Syrië, en Sergej ‘Kedr’ Propoestin, die in maart 2015 in dienst trad en vocht in het tweede verkennings- en aanvalsdetachement. Uit dat laatste detachement rekruteerde Prigozjin veel persoonlijke bodyguards.

Daarnaast ging het om Aleksandr ‘Tot’ Totmin die met Wagner gediend zou hebben in Soedan en Nikolaj Matoezejev. Vermoedelijk is die laatste dezelfde persoon als Nikolaj Matoesevitsj, die sinds januari 2017 bij Wagner zat en schutter was in het vierde aanvalsdetachement in Syrië.

Naast de zeven passagiers waren er ook drie bemanningsleden aan boord: piloot Aleksej Levsjin, copiloot Roestam Karimov en stewardess Kristina Raspopova.

Die laatste postte net voor haar vertrek nog een foto van haar ontbijt, waarop ook haar koffer te zien is. Familieleden van de vrouw vertelden na de crash dat ze hen nog had verteld dat er net voor het opstijgen “vreemde manipulaties” met het vliegtuig waren gebeurd. Het toestel was “korte tijd” weggebracht voor enkele “onverwachte reparaties”.

