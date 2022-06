Dit is Kenny, de schattigste oorlogshond van Oekraïne

Dit gebeurt er op NAVO-top in Madrid: “Vanuit mijn standpunt is het al een succes", zegt De Croo

De NAVO-top is op dit moment bezig met zijn strategische lijn vast te leggen voor de komende tien jaar. Daarin is ook de veranderde rol van Rusland belangrijk. “In 2010 vormde het land nog een partner, nu een bedreiging.” Voor premier Alexander De Croo (Open Vld) is de NAVO-top in het Spaanse Madrid nu al geslaagd, met het akkoord van dinsdagavond dat de weg vrijmaakt voor Finland en Zweden om toe te treden. “Als je alleen bent in de wereld nu, ben je bang of wil je lid worden van de NAVO.”

10:29