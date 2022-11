Dit is hoe dronepiloot ‘Playboy’ de Russische artillerie het vuur aan de schenen legt

Het moet snel gaan voor de Oekraïense militairen, want de Russen zitten op amper een paar kilometer en kennen hun positie. ‘Playboy’ kijkt op zijn gps waar hij de Russen het best kan aanvallen. “Hier zijn Russen”, wijst hij naar bewegende mannen op zijn scherm. “Je ziet ze bij de loopgraven stappen.” Die positie van de Russische vijand wil Playboy nu in het vizier nemen met de artillerie.

Het risico is enorm groot, maar zonder drones zouden de Oekraïense militairen in het wilde weg vuren. Plots moeten ze dekking zoeken. De Russen hebben zelf ook drones en kunnen daarmee dus evengoed de positie van de Oekraïense troepen bepalen en ze onder vuur nemen.

Hoge prijs

Volgens Shannon, een Nieuw-Zeelandse ex-militair die zich aansloot bij de vrijwilligers van het Oekraïense leger omdat hij naar eigen zeggen geen “pestkoppen” kan verdragen, is zijn unit genaamd ‘Karlson’ succesvol, maar betaalt Oekraïne zelf ook een hoge prijs. “Het gaat goed”, zegt hij. “We dringen ze terug, maar helaas vernietigen ze onderweg alles na hun vertrek. Ze richten zich vooral op scholen en gebouwen die geen militaire waarde hebben. Het is echt triest.”

Als de Oekraïners zelf vuren, weerklinkt de roep “glorie aan Oekraïne”. Dronebeelden tonen de impact van de explosies bij de Russische loopgrachten die ‘Playboy’ eerder had gespot. Het zijn dit soort artilleriebeschietingen die de Russen dwingen zich terug te trekken. Volgens ‘Playboy’ is Oekraïne op dit gebied voorlopig in het voordeel. “Dit is vooral de oorlog tussen de artillerie. Wie de beste heeft, die is in het voordeel op het slagveld.”