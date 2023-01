Dit is hoe de Egyptische politie jacht maakt op holebi’s: valse datingprofielen en dwingen tot afspreken

Er is geen expliciete wet tegen homoseksualiteit in Egypte, maar uit het onderzoek van BBC is gebleken dat het misdrijf “losbandigheid” - een wet op sekswerk - wordt gebruikt om de LGBTQIA+-gemeenschap te criminaliseren. Uit transcripties in arrestatierapporten blijkt hoe agenten online op zoek gaan naar holebi’s die op zoek zijn naar afspraakjes. Daarna proberen ze dan deze personen “op heterdaad te betrappen”.

Egypte is nochtans een van de belangrijkste westerse bondgenoten in het Midden-Oosten en ontvangt jaarlijks miljarden dollars aan steun van de VS en de EU. Het is nog niet geweten of hier verandering in komt na deze ontdekking.

In een tekstgesprek tussen een undercoveragent en iemand die de datingapp WhosHere gebruikt, lijkt de agent de app-gebruiker onder druk te zetten om persoonlijk af te spreken. Deze persoon werd later gearresteerd.

Politie: Heb je al eerder met mannen geslapen? App gebruiker: Ja Politie: Zullen we elkaar ontmoeten? App gebruiker: Maar ik woon bij mama en papa Politie: Kom op schat, wees niet verlegen, we kunnen elkaar in het openbaar ontmoeten en dan naar mijn flat gaan.

Arrestatie

Het is extreem moeilijk voor LGBTQIA+-gemeenschap om elkaar te ontmoeten in het openbaar in Egypte, dus dating apps zijn een populaire manier om dat te doen. Maar alleen al het gebruik van de apps - ongeacht je seksualiteit - kan reden zijn voor arrestatie op basis van het aanzetten tot losbandigheid of de openbare zedelijkheidswetten in Egypte.

Niet alleen Egyptenaren zijn het doelwit. De BBC ontdekte ook een transcript waarin een buitenlander op de populaire dating app Grindr in de val wordt gelokt. Een politie-informant ging vervolgens met de persoon in gesprek. Deze persoon, die anoniem wil blijven, vertelde de BBC dat hij werd gearresteerd, beschuldigd van “losbandigheid” en uiteindelijk gedeporteerd.

Betaalde seks

In sommige transcripties lijkt de politie zelfs druk uit te oefenen op mensen die gewoon op zoek zijn naar dates of nieuwe vriendschappen om in te stemmen met betaalde seks. Juridische experts in Egypte vertelden de BBC dat het bewijzen dat er geld is uitgewisseld, of een aanbod daartoe, de autoriteiten de munitie kan geven die ze nodig hebben om een zaak voor de rechter te brengen.