Dit is het 'monsterwapen' waar de Oekraïners mee strijden: Snipex Alligator weegt 25 kilo en is langer dan militair zelf

De Snipex Alligator is de naam van het megawapen waarmee Oekraïense militairen de strijd aangaan tegen de Russen voertuigen. Het geweer van twee meter lang is van Oekraïense makelij, heeft een enorm penetratievermogen en wordt ingezet tegen luchtverdedigingssystemen, bunkers en zelfs vliegtuigen. Gewicht: 25 kilo.

Het pantser aan de zijkant en achterkant van de Russische pantserwagen BTR-80 heeft een dikte van 9 millimeter en is daarmee niet bestand tegen het 14,5 millimeter kaliber-‘monstergeweer’ dat de Oekraïense Snipex Alligator is. Vanop een afstand tot 1,5 kilometer kan dat zo’n Russisch pantser doorboren. Het afgevuurde projectiel wordt met een snelheid van 980 meter per seconde gelanceerd.

Volgens de Oekraïense fabrikant is het maximale bereik van de Snipex Alligator in de geavanceerde versie zelfs meer dan 6 kilometer (kaliber 12,7 mm). Het standaardbereik om met enige zekerheid doel te treffen is ongeveer 2 kilometer. Om de terugslag van het gigantische wapen te dempen, zijn een vier- of vijfkamer mondingsrem en een dik gevoerde geweerkolf aangebracht.

De Oekraïense fabrikant presenteerde het geweer voor het eerst in juli 2020. Een paar maanden later, in december 2020, namen de strijdkrachten van Oekraïne het wapen in gebruik. Het Oekraïense leger zet het nu in tegen de Russische troepen die het land op 24 februari binnenvielen. Het is niet bekend hoeveel exemplaren van de Snipex Alligator er in omloop zijn.

Volledig scherm De Snipex Alligator is twee meter lang, langer dan een gemiddelde soldaat. © @TpyxaNews/Twitter