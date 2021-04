Dit is de stad met de meeste miljardairs ter wereld

Forbes publiceert nieuwe lijst van rijkste mensen ter wereld en er staan ook Belgen in

6 april Het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes heeft zijn jaarlijkse lijst met rijkste mensen ter wereld gepubliceerd. De top drie wordt - weinig verrassend - gevormd door respectievelijk Jeff Bezos van Amazon, Elon Musk van Tesla en SpaceX en de Fransman Bernard Arnault, die in zijn imperium merken heeft als Louis Vuitton en Sephora. Maar er staan ook Belgen in de rangschikking van miljardairs: CEO Luc Tack (59) van weefmachineproducent Picanol Group uit Ieper en de Belgische investeerder Eric Wittouck (74), die intussen in belastingparadijs Monaco woont.