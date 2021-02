Dit is de mooiste bioscoop ter wereld

Enkel Letland dient per dag nog minder vaccins toe dan België

10:45 België staat in de lijst met dagelijks toegediende vaccins in de 27 Europese lidstaten zo goed als helemaal onderaan. Per dag komen er in ons land 0,11 vaccins per 100 inwoners bij, blijkt uit een tabel van de gespecialiseerde datawebsite Our World in Data, dat de corona- en vaccinatiecijfers van de hele wereld met elkaar vergelijkt. Enkel Letland zet nog minder vaccins, 0,09 per 100 inwoners per dag.