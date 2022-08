India bevestigt eerste sterfgeval door apenpokken in Azië

In India is voor het eerst een persoon overleden door het apenpokkenvirus. De 22-jarige man is ook het eerste sterfgeval van apenpokken in heel Azië. Ook in Peru in Zuid-Amerika is een besmette patient overleden. Het gaat om de vierde en vijfde keer dat iemand buiten Afrika aan het virus overlijdt in de huidige uitbraak.

1 augustus