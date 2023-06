Dit is de architect van Poetins oorlog tegen Oekraïne. Hij pleit nu voor een nucleaire aanval op Europa

Een nucleaire aanval op Europa. Daar denkt de Russische politoloog Sergej Karaganov de oorlog mee te winnen. “Het is de enige manier om het Westen tot rede te brengen”, zo schrijft hij in een huiveringwekkend essay. Karaganov is niet de eerste de beste. Het was hij die Poetin de ideologie influisterde waarop de oorlog steunt. Hoe ernstig moeten we zijn woorden nemen? En is het toeval dat die samenvallen met de ontplooiing van kernwapens in Wit-Rusland? “We moeten zorgen dat we vlug genoeg escaleren”, stelt Karaganov alvast. “De Amerikanen zullen Europa niet redden. Die offeren hun eigen steden daar heus niet voor op.”