"Dit is de allerlaatste dag dat ons land olie heeft", zegt premier van Sri Lanka

Politie Sri Lanka mag vandalen en plunde­raars meteen neerschie­ten, EU maant aan tot kalmte

De regering van Sri Lanka heeft de veiligheidsdiensten in het land de opdracht gegeven om meteen te schieten bij vandalisme of als er geplunderd wordt. In de eilandstaat is het al lange tijd onrustig uit onvrede over de slechte economische omstandigheden. Maandag bereikte het geweld een hoogtepunt. De Europese Unie roept alle partijen op om zich te onthouden van geweld.

10 mei