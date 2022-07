Dit is Belg (41) die in Iraanse cel zit en als pasmunt moet dienen voor gevangenenruil met terrorist

De Belgische man die in Iran in de cel zit en als pasmunt moet dienen voor een gevangenenruil met een veroordeelde terrorist, blijkt de 41-jarige Olivier Vandecasteele uit Doornik te zijn.

Vandecasteele werd op 24 februari “zonder enig motief” opgepakt en zit volgens zijn naasten “in zeer moeilijke omstandigheden” in de cel in Evin, in het noordwesten van de hoofdstad Teheran.

De gevangenis heeft de bijnaam ‘Universiteit van Evin’ gekregen omdat er zo veel intellectuelen en politieke gevangenen opgesloten zitten. Vandecasteele zit er opgesloten in volledige isolatie. Zijn familie had éénmaal contact met hem, maar hij heeft geen contact met zijn Iraanse advocaten. Door het slechte eten is hij veel gewicht verloren en hij heeft gezondheidsproblemen, aldus nog de familie.

Afghanistan

Vandecasteele heeft als humanitaire medewerker jarenlang in Afghanistan gewerkt en is sinds 2015 actief in Iran als ‘country director’ voor verschillende ngo’s. Hij ijverde onder meer voor het versterken van de contacten tussen de Iraanse autoriteiten en de grote internationale donoren zoals de Europese Unie, de Verenigde Naties en andere internationale organisaties.

Volledig scherm © RV

“Zo heeft hij een significante bijdrage geleverd aan het succes van ontwikkelingsmissies en de toegang tot basisgezondheidszorg voor de Afghaanse bevolking die naar Iran is geïmmigreerd”, aldus zijn familie.

Die meldt verder dat de Belgische autoriteiten in contact staan met de Iraanse autoriteiten en dat zij op regelmatige basis vertrouwelijke contacten heeft met de bevoegde Belgische autoriteiten.

Djalali

De voorbije dagen ontstond er discussie over een wetsontwerp dat ons land in staat zou stellen om gevangenen te ruilen met Iran. Het wordt vandaag besproken in de Kamer. Algemeen werd aangenomen dat het akkoord er kwam om de in 2017 ter dood veroordeelde Ahmadreza Djalali uit zijn Iraanse cel te halen.

De Zweeds-Iraanse gastprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) zou dan geruild worden met de Iraniër ­Assadollah Asadi (49), die vorig jaar in Antwerpen tot twintig jaar cel werd veroordeeld als brein achter een verijdelde aanslag tegen Iraanse oppositieleden in Parijs.