“Dit is belachelijk”: Australisch model mag niet aan boord van vliegtuig in naveltop

Het Australische model Isabelle Eleanore zal bij een volgende vlucht wellicht zorgen voor een extra truitje in haar handbagage. Of net niet. Want volgens Eleanore stond ze recht in haar schoenen toen ze gehuld in een naveltop - die enkel haar borsten bedekte - onlangs aan boord van het vliegtuig wou stappen. Een stewardess dacht daar anders over en overhandigde het model een geel hesje, zodat ze zichzelf kon bedekken en iets gekleder van de grond kon.

Eleanore spuwde haar gal over het voorval op Instagram. Haar echtgenoot reisde mee van Gold Coast naar Melbourne en filmde de aanvaring rond het niemandalletje tijdens het boarden. Zelf worstelde hij schijnbaar met een te klein mondmasker, want zoals onderstaande video laat zien, kreeg hij het lapje stof niet over zijn neus...

Volgens Eleanore liep het fout toen zij en haar wederhelft deze week aan boord van het toestel wilden stappen. Een stewardess hield het duo tegen en vroeg of het model nog een trui bij zich had. Niet omdat het in een vliegtuig vaak koud is. Wel omdat de vliegtuigmedewerker graag wou dat Eleanore nog een extra laagje zou aantrekken. “Bikini’s zijn verboden aan boord van het vliegtuig”, klonk de commentaar van de stewardess.

Geel hesje

Toen Eleonora de vrouw erop wees dat ze helemaal geen zwemkleding aanhad, kwam de medewerkster met een geel hesje aanzetten, zodat de reizigster zich zou kunnen bedekken.

Aan boord van het vliegtuig schopte het model geen scène. Achteraf trok ze wel fel van leer op sociale media. Zo schreef de Australische op Twitter: “Ik werd bijna van het vliegtuig gegooid om wat ik aan had. Dit is belachelijk. Ik werd in het openbaar vernederd en gediscrimineerd.” En ook: “Als ik kleine borsten had, zou het geen probleem zijn geweest.”

Op Instagram gaf Eleonora nog aan dat dit voorval niet draait rond één vrouw (de stewardess, nvdr.), maar dat het in de eerste plaats toont hoe de samenleving in elkaar zit. “Eén waarin de overtuiging bestaat dat men moet kunnen dicteren wat aanvaardbaar is voor mensen om te dragen en te doen, vooral voor vrouwen.”

Sceptici die opwierpen dat Eleonora hengelt naar media-aandacht, diende het model van antwoord. “Ik kom op voor mezelf en voor iedereen die zich ooit slachtoffer heeft gevoeld.”

“Excuses”

Vliegmaatschappij Jetstar Airways kreeg lucht van de commotie en zei in een reactie aan de Australische nieuwssite news.com.au: “We hebben contact opgenomen met Isabelle en onze excuses aangeboden voor de manier waarop de situatie is aangepakt.”

Volgens de zegsman was er een misverstand over het beleid en werd het personeel herinnerd aan de kledingvereisten. “Daarin staan geen regels met betrekking tot crop tops”, trok de woordvoerder een streep onder de heisa.

