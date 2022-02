Dit is alles wat we nu weten over het conflict in Oekraïne: “Colonne van militaire voertuigen waargenomen aan grens”

De EU beslist vandaag over de eerste sancties tegen Rusland. Die komen er nadat de Russische president Vladimir Poetin gisteren de twee separatistische Oost-Oekraïense regio’s Donetsk en Loehansk officieel heeft erkend. Slechts enkele uren later werd al een colonne van militaire voertuigen, waaronder tanks, waargenomen aan de grens van Donetsk. Wat weten we nu over het conflict in Oekraïne?

Wat betekent de erkenning van de volksrepublieken Donetsk en Loehansk?

De Russische president Vladimir Poetin erkende maandagavond de twee zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loehansk in het oosten van Oekraïne als onafhankelijke staten. Daarna beval hij het Russische leger om er “de vrede te handhaven”. Lees: Oekraïne binnen te trekken. Slechts enkele uren later werd al een colonne van militaire voertuigen, waaronder tanks, waargenomen aan de grens van Donetsk. De voorbije dagen waren er geen tanks in de regio gezien.

Poetins beslissing om ‘vredestroepen’ naar de oostelijke regio’s van Oekraïne te sturen, wordt door de Verenigde Staten niet opgevat als een invasie van Oekraïne. “Dit is geen verdere invasie omdat het om gebied gaat dat ze al bezet hadden”, zegt een anonieme regeringsmedewerker tegen Reuters. Desondanks houdt het land sterk rekening met de mogelijkheid dat Rusland op elk moment andere delen van Oekraïne kan binnenvallen. Tot die tijd willen de VS naar een diplomatieke oplossing blijven zoeken.

Rusland heeft gisteren ook akkoorden gesloten met de leider van de separatisten die de Russen het recht geeft om militaire bases te bouwen in Donetsk en Loehansk. Rusland en de twee regio’s hebben afgesproken om hun economieën met elkaar te integreren en elkaars grenzen te verdedigen. De separatisten in het oosten van Oekraïne claimen stukken land die op dit moment gecontroleerd worden door het Oekraïense leger. De verdragen zijn voor tien jaar afgesloten. Het Russische parlement moet de erkenning van Donetsk en Loehansk vandaag nog bekrachtigen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hoe reageert Oekraïne?

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in een toespraak tot de natie in de nacht van maandag op dinsdag om “duidelijke en doeltreffende steun” gevraagd. “Het is heel belangrijk om nu te zien wie onze echte vrienden zijn.” De president zei in zijn toespraak dat Oekraïne “voor niets of niemand bang was” en noemde de erkenning van de afvallige regio’s door Moskou “een overtreding van de soevereine en territoriale integriteit” van Oekraïne.

Eerder op de avond riep Zelensky de nationale veiligheidsraad bijeen en verzocht hij om een spoedbijeenkomst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties na de “illegale daden van Rusland”. De Russische VN-ambassadeur stelde tijdens de spoedzitting dat zijn land open blijft staan voor een diplomatieke oplossing. “Maar we zullen niet toestaan dat er opnieuw een bloedbad plaatsvindt in de Donetsbekken.” De Oekraïense ambassadeur eiste dan weer dat Rusland de erkenning van Donetsk en Loehansk ongedaan zou maken maken en terug zou keren naar de onderhandelingstafel.

Welke maatregelen worden er genomen?

De Europese Unie noemt de erkenning een “schaamteloze schending van het internationaal recht” en eerdere afspraken tussen Rusland en Oekraïne en kondigde meteen strafmaatregelen aan. De ambassadeurs van de EU-landen vergaderen vandaag over de sancties.

De EU brengt volgens ingewijden nog geen zware economische strafmaatregelen in stelling, maar zou vooral betrokken personen willen treffen. Die krijgen een inreisverbod en vermogen dat ze in de EU hebben ondergebracht, wordt bevroren. Ook wordt de handel met Donetsk en Loehansk mogelijk verder ingeperkt. Het is de bedoeling de sancties nauw af te stemmen met de Verenigde Staten en andere bondgenoten.

Volledig scherm © REUTERS

Ook de Verenigde Staten nemen maatregelen. Het Witte Huis verbiedt nieuwe investeringen en de import van goederen, diensten en technologie uit Donetsk en Loehansk. “Laat dit duidelijk zijn: deze maatregelen zijn een aanvulling op de snelle en strenge economische maatregelen die we in coördinatie met onze bondgenoten en partners hebben voorbereid, mocht Rusland Oekraïne verder binnenvallen,” zei de woordvoerster van Amerikaans president Joe Biden in een verklaring.

Wat doet ons land?

“Het is een ernstige schending van de territoriale integriteit”, reageert premier Alexander De Croo (Open Vld) op de recentste ontwikkelingen in het Oekraïneconflict waarbij Russische tanks het oosten van Oekraïne binnenrijden. “De Russen hebben een heel verhaal opgebouwd om het te legitimeren. Het is een schertsvertoning”.

Hij herhaalt dat het altijd duidelijk was dat zulke acties een hoge kost zouden hebben. “En vandaag wordt beraad gehouden over sancties. We moeten zo snel mogelijk op Europees niveau reageren. We willen gepaste sancties. Ze moeten Rusland gericht pijn doen. Tegelijk moeten we het hoofd koel houden. De boodschap moet zijn: wat de Russen nu doen, gaat gepaard met een hoge kost.”

Op de vraag waarom België nog geen militair materiaal heeft geleverd aan Oekraïne zei De Croo dat “alle aanvragen geanalyseerd worden door defensie. Maar dat moet besproken worden met andere EU-landen. Wanneer we zo’n zaken doen, is dat zo veel mogelijk in NAVO-verband.”

Volledig scherm Premier Alexander De Croo. © BELGA

Waarover ging het conflict tussen Rusland en Oekraïne in eerste instantie?

In het oosten van Oekraïne is er in feite al acht jaar lang oorlog. Sinds het unilateraal uitroepen van de Volksrepublieken Loegansk en Donetsk zijn er in gevechten met de Oekraïense regering al 14.000 slachtoffers gevallen. Twee miljoen mensen zijn moeten vluchten.

Voor Rusland is het een groot probleem dat Oekraïne lid wil worden van de NAVO. Oekraïne heeft dat ook zo in de grondwet staan. In het hoofd van de Russische president Vladimir Poetin is Oekraïne deel van de Russische geschiedenis. Dat zei hij gisteren in zijn toespraak.

Wat betekent de erkenning van de Oost-Oekraïense regio’s Donetsk en Loehansk?

Donetsk en Loehansk maken officieel nog deel uit van Oekraïne, maar pro-Russische rebellen verklaarden de regio’s eenzijdig onafhankelijk na de pro-Europese revolutie in het land in 2014. Er brak burgeroorlog uit en separatisten vechten er sindsdien tegen het regeringsleger. Volgens Oekraïne kostte dat al aan 15.000 mensen het leven.

Volledig scherm © EPA

De kans op eenheid lijkt met de Russische erkenning van de twee regio's en de ‘vredesmissie’ van Poetin verder weg dan ooit. Rusland beschouwt de twee volksrepublieken nu immers niet meer als onderdeel van Oekraïne. Daardoor kunnen de Russen nu openlijk steun bieden aan de rebellen in hun strijd tegen de Oekraïense regering. Dat kan leiden tot een open militair conflict tussen Oekraïne en Rusland.

Rusland heeft de rebellen in het verleden ook al op verschillende manieren geholpen, onder meer door geheime militaire steun, financiële hulp, het aanleveren van coronavaccins en het leveren van minstens 800.000 Russische paspoorten voor bewoners van de gebieden.

Welke invloed heeft het conflict op de beurzen, olie- en gasprijzen?

De olieprijzen gaan flink omhoog door de oplopende spanningen tussen het Westen en Rusland rond Oekraïne. Op de oliemarkt is er vrees dat bij een verdere escalatie van het conflict de Russische olieleveringen geraakt kunnen worden. Kenners sluiten niet uit dat de olieprijzen door kunnen stijgen tot boven de 100 dollar per vat. Rusland behoort tot de grootste olieleveranciers ter wereld en er is vrees dat als het Westen harde sancties oplegt aan Moskou de olieleveringen verstoord kunnen raken.

Ook is Rusland een zeer belangrijke gasleverancier. De prijs voor aardgas op de Nederlandse termijnmarkt - de maatstaf voor Europa - steeg bij opening 13 procent naar meer dan 80 euro per megawattuur. De prijs voor aardgas staat al maanden hoog, als gevolg van krapte op de markt en bevoorradingsproblemen. Europa is voor een derde afhankelijk van Russisch gas. Eventuele westerse sancties tegen Rusland dreigen die bevoorrading nog meer in het gedrang te brengen.

Ook de beurzen in Europa zijn vandaag met rode cijfers gestart door de toenemende spanningen rond Oekraïne. In Brussel opende de Bel20 meer dan 2 procent lager, al vlakte het verlies na een kwartiertje handel wel af tot 1,5 procent. Alle aandelen van de sterindex moesten een verlies slikken, met de grootste verliezen voor staalproducent Aperam en chemiegigant Solvay.

Lees alles over het conflict in Oekraïne in ons dossier.

LEES OOK: