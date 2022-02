Dit is alles wat je moet weten over de huidige toestand in Oekraïne

UPDATERussische soldaten hebben afgelopen nacht de Oekraïense hoofdstad Kiev aangevallen. Volgens Reuters zijn er deze ochtend twee raketten neergekomen in de stad. De situatie is inmiddels “onder controle”, zo liet burgemeester Vitali Klitstsjko weten. Hij voegde er wel aan toe dat “de vijand nog steeds probeert de stad binnen te dringen”. In het westen van Oekraïne hebben soldaten dan weer een Russische aanval afgeslagen bij de plaats Brody. Het geweld kostte al aan ten minste 198 Oekraïners het leven, zo liet het ministerie van Gezondheid weten volgens persbureau Interfax-Ukraine. Onder de doden zijn volgens de autoriteiten ook drie kinderen.

Gevechten

• Kiev: de strijd om de Oekraïense hoofdstad is afgelopen nacht losgebarsten. Een correspondent van persbureau Reuters meldt dat vanochtend in totaal twee raketten zijn neergekomen in de Oekraïense hoofdstad, allebei in het zuidwesten. Op videobeelden op sociale media is te zien hoe een raket inslaat op een flatgebouw met meer dan 20 verdiepingen. Daarbij zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen.

Bij de gevechten in de hoofdstad zijn volgens burgemeester Vitali Klitschko zeker 35 mensen, onder wie twee kinderen, gewond geraakt.

De lokale autoriteiten waarschuwden vanochtend voor gevechten op straat en riepen inwoners op kalm en voorzichtig te blijven. “Als je thuis bent, ga dan niet naar het raam, ga niet naar de balkons.” Veel inwoners hebben de nacht opnieuw doorgebracht in bunkers, kelders en andere ondergrondse schuilplaatsen, zoals metrostations.

Inmiddels is de toestand in Kiev onder controle. “Afgelopen nacht was moeilijk, maar er zijn geen Russische troepen in de stad”, zo deelde burgemeester Vitali Klitsjko mee in een video op Telegram. Hij voegde er wel aan toe dat “de vijand nog steeds probeert de stad binnen te dringen”.

Er zijn ook verschillende checkpoints in de stad opgezet, zodat verplaatsingen in de stad moeilijker zullen zijn, aldus nog Klitsjko.

Volgens Mychajlo Podoljak, raadgever van president Zelenski, zijn er in Kiev “saboteurs en verkenningsgroepen” actief. Hij zei dat er goed wordt verdedigd door de Oekraïense strijdkrachten. Ook voegde hij nog toe dat de gevechten in de buitenwijken aanhouden. “Zowel in de stad zelf als aan de rand van Kiev is de situatie onder controle.”

De Oekraïense president riep zijn landgenoten in een video dan weer op om de wapens niet neer te leggen en Kiev te verdedigen. Zelenski wenste, met een glimlach, de Oekraïense bevolking een “goede ochtend” en weerlegde de valse berichten dat hij het land verlaten zou hebben. “Ik ben hier. We gaan de wapens niet neerleggen en we gaan ons land verdedigen.”

Zowel het Oekraïense ministerie van Defensie als een lokale tv-zender riepen burgers op om molotovcocktails te maken en de stad te verdedigen tegen de Russische bezettingsmacht.

• Lviv: een Russische aanval in de westelijke regio Lviv is zaterdagochtend afgeslagen, meldt de burgemeester van de gelijknamige stad. Andrej Sadovy laat via Telegram weten dat bij de plaats Brody drie helikopters zijn geland en daar ongeveer zestig Russische militairen waren uitgestapt. “De Oekraïense strijdkrachten weren de bezetter af! We houden de situatie onder controle”, aldus de burgemeester. De Russen zouden zich vanwege de Oekraïense tegenactie hebben teruggetrokken. Brody ligt op ongeveer 90 kilometer ten noordoosten van de stad Lviv.

• Zee van Azov: Russische troepen zouden vrijdagavond de stad Melitopol, gelegen tussen Marioepol en de Krim, zijn binnengevallen. Volgens het Russische staatspersbureau RIa Novosti, dat verwijst naar het Russische ministerie van Defensie, zijn troepen geland in Azov, aan de Zee van Azov. Van daaruit zijn ze opgetrokken naar de stad en zouden ze Melitopol “zonder weerstand” hebben bezet. Lokale bronnen stellen echter dat de Russische troepen zouden zijn teruggedrongen door Oekraïense manschappen.

• “Meer dan 800 militaire doelwitten in Oekraïne verwoest”: Rusland heeft sinds de inval in Oekraïne zo’n 820 militaire doelwitten vernietigd, zo meldt het Russische ministerie van Defensie. Volgens de woordvoerder richt het leger zich enkel op militaire infrastructuur. Woongebieden zouden niet beschadigd worden, maar die bewering wordt echter tegengesproken door de Oekraïense autoriteiten.

Volledig scherm Mensen slapen in de metrostrations van Kiev uit angst voor de gevechten. (25/02/2022) © AP

Vredesberaad

Beide strijdende partijen hebben aangegeven open te staan voor een ontmoeting. Verschillende landen hebben zich al aangeboden, waaronder Hongarije. De regeringen in Moskou en Kiev ontvingen daarvoor een uitnodiging van dit land. Het aanbod wordt door beide partijen bekeken, meldt Boedapest. Rusland had aanvankelijk Minsk voorgesteld, hoofdstad van Moskou-bondgenoot Belarus. Oekraïne echter gaf de voorkeur aan de Poolse hoofdstad Warschau.

Vluchtelingen

Meer dan 120.000 Oekraïners zijn sinds donderdag naar het buitenland gevlucht. Dat heeft een hoge functionaris van de Verenigde Naties, Kelly Clements, gezegd tegen de Amerikaanse zender CNN.

De meeste mensen zijn volgens Clements naar buurlanden Polen en Moldavië gegaan. Polen is het land dat veruit de meeste mensen lijkt op te vangen. Sinds de Russische invasie zijn 100.000 vluchtelingen de grens naar Polen overgestoken, zo heeft het land zelf bekendgemaakt.

De Verenigde Staten waarschuwden dat door de Russische invasie 1 miljoen tot 5 miljoen burgers op de vlucht zouden kunnen slaan.

Slachtoffers

Sinds Rusland buurland Oekraïne is binnengevallen zijn ten minste 198 Oekraïners omgekomen. Dat meldt het Oekraïense ministerie van Gezondheid volgens persbureau Interfax-Ukraine. Onder de doden zijn volgens het ministerie ook drie kinderen.

Bovendien zijn 1.115 mensen gewond geraakt, onder wie 33 kinderen. Het is niet bekend of het aantal slachtoffers enkel burgerslachtoffers betreft of dat ook militairen in de cijfers zijn opgenomen.

Volledig scherm De Russische ambassadeur bij de VN stemde ten de resolutie. © AP

Moskou blokkeert veroordeling door Verenigde Naties

• Rusland heeft vrijdag zoals verwacht zijn veto uitgesproken over een resolutie van de VN-Veiligheidsraad waarin de invasie van Moskou in Oekraïne wordt betreurd. China heeft zich van stemming onthouden, net als de Verenigde Arabische Emiraten en India. De overige leden van de Veiligheidsraad stemden voor de door de VS opgestelde tekst. Er werd geëist dat Rusland zich onmiddellijk terugtrekt en zich weer houdt aan het zogenoemde Minsk-vredesakkoord. Dat is zeven jaar geleden gesloten en daarin is van alles vastgelegd, waaronder een wapenstilstand. Zo werd het woord “veroordeelt” vervangen door “betreurt” en de verwijzing naar hoofdstuk 7 in het VN-Handvest, dat leden in staat stelt militaire actie te ondernemen, geschrapt.

• China onthield zich van stemming, in plaats van net als Rusland zijn veto uit te spreken. Westerse diplomaten zien dit als een succes in hun poging Rusland diplomatiek te isoleren en een wig te drijven tussen Moskou en Beijing. “China is diep bezorgd over de meest recente ontwikkelingen in Oekraïne. We zijn op een punt aangekomen dat we niet graag zien”, verklaarde VN-ambassadeur Zhang Jun vrijdag plaatselijke tijd naar aanleiding van een spoedzitting van de raad.

• 70 landen steunen resolutie: in de Algemene Vergadering van de VN kon de afgezwakte resolutie rekenen op steun van zeventig landen, waaronder België. De VN-gezant van Moskou, Vasili Nebenzja, hekelde de resolutie als “anti-Russisch en anti-Oekraïens. Het is moeilijk voor ons om met de VS te concurreren als het gaat om het aantal uitgevoerde invasies. U bent niet in een positie om te moraliseren”, zei hij.

• Bondgenoot Kazachstan vecht niet mee: het land, een van de trouwste bondgenoten van Rusland, heeft een verzoek geweigerd om met troepen deel te nemen aan het Russische offensief in Oekraïne. Dat melden functionarissen volgens NBC News. Bovendien heeft de voormalige Sovjetstaat laten weten de separatistische staatjes in Oost-Oekraïne niet te erkennen.

Volledig scherm In Letland zijn vrijdag de Amerikaanse troepen ter versterking van de oostflank van de NAVO aangekomen. (25/02/2022) © AFP

Sancties

• Belgische: België zal militairen ter beschikking stellen aan de snelle reactiemacht van de NAVO. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open vld) vrijdagavond gezegd. Het is nog niet duidelijk hoeveel troepen zullen gaan. Ze gaan richting de oostflank van het grondgebied van de Noord-Atlantische alliantie, aldus de premier, “om heel duidelijk te maken aan Rusland, dat zich vandaag echt op een zeer agressieve manier gedraagt, dat we geen millimeter toegeven op het grondgebied van de NAVO”.

• Europese: de nieuwe Europese sancties tegen Rusland zijn van kracht. Ze verschenen in de nacht van vrijdag op zaterdag in het officiële Publicatieblad van de EU. Het nieuwe pakket sancties zal “massale en zware gevolgen” hebben voor Rusland. Ze bestrijken “de financiële sector, de energie- en transportsectoren, goederen voor duaal gebruik (civiel en militair, red.) en exportcontroles en exportfinanciering, en visumbeleid”, zo luidt het in de conclusies. Onder meer de Russische president Vladimir Poetin en zijn minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov worden geviseerd. Hun tegoeden in Europa worden vastgezet, maar een inreisverbod tegen de twee wordt nog niet uitgevaardigd. Het is echter niet zeker of het duo überhaupt tegoeden in de EU heeft.

Verschillende landen willen Rusland bovendien afsluiten van de internationale betaaloperator Swift, maar nog niet alle 27 lidstaten gaan daar in mee.

• Britse: premier Boris Johnson liet vrijdag weten dat hij eveneens van plan is “onmiddellijk” sancties op te leggen aan Poetin en Lavrov. Volgens het Russische buitenlandministerie zullen die sancties alleen maar leiden tot escalatie.

• Amerikaanse: Zelensky sprak vrijdag met Biden over een verstrenging van de sancties en over assistentie op vlak van defensie. Vrijdagavond hebben ook de VS ook persoonlijke sancties aan Poetin en Lavrov opgelegd.

• Ook Australië en Canada voeren de sancties op: Canada heeft een derde reeks van sancties aangekondigd tegen onder andere Poetin en minister Lavrov, maar ook tegen het Wit-Russische regime “dat deze invasie heeft gefaciliteerd”, zo verklaarde premier Justin Trudeau vrijdag. In de Australische hoofdstad Canberra klonken vergelijkbare geluiden.

• NAVO: De NAVO heeft aangekondigd geen troepen naar Oekraïne te sturen, maar stuurt wel extra militairen en materieel naar haar lidstaten in Oost-Europa, waaronder Letland. De NAVO houdt ook 100 gevechtsvliegtuigen klaar om zijn capaciteit uit te breiden. Naast België zal ook Frankrijk troepen sturen. Het zou om 500 militairen gaan die in Roemenië zullen worden ondergebracht. Dat heeft de stafchef van het Franse leger, generaal Thierry Burkhard, vrijdagavond aangekondigd.

De Amerikaanse regering stuurt nog eens 7.000 manschappen naar Duitsland. Dat zegt een verantwoordelijke van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Daarnaast zal de NAVO voor het eerst haar snelle reactiemacht, de ‘Nato Response Force’ (NRF) ontplooien in Oost-Europa ter afschrikking van Rusland en “om te reageren op elke onvoorziene omstandigheid”. Het is de eerste keer dat de NRF gebruikt wordt in het kader van collectieve veiligheid.

Volledig scherm Demonstranten verzamelen zich bij de Russische ambassade in Canberra, Australië. (26/02/2022) © AFP

Wereldwijd protesten, ook in Rusland

Opnieuw zijn in talloze steden wereldwijd mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de Russische invasie. Van Buenos Aires tot Canberra, maar ook in Rusland zelf. Minstens 560 mensen zijn volgens de onafhankelijke mensenrechtenorganisatie OVD-Info in Rusland opgepakt bij demonstraties tegen de invasie in buurland Oekraïne. Het gaat om arrestaties in 26 steden, meldt de organisatie in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vrijdag stond de teller op 1798 aangehouden demonstranten, de dag ervoor waren er ruim 1500 aanhoudingen.

Luchtruim afgesloten

• Polen, Tsjechië en Bulgarije hebben ook hun luchtruim afgesloten voor Russische vliegtuigen. Het verbod ging om middernacht in, aldus de autoriteiten van de drie landen. De Poolse luchtvaartmaatschappij LOT heeft sinds vrijdagnamiddag bovendien haar vluchten naar Moskou en Sint-Petersburg opgeschort.

• Donderdag besliste het Verenigd Koninkrijk ook al om de Russische nationale luchtvaartmaatschappij Aeroflot het toegang tot het land te ontzeggen. Vrijdagavond kondigde minister van Verkeer Grant Schapps vervolgens aan dat het VK zijn luchtruim sloot voor Russische privévliegtuigen. Rusland reageerde daarop door alle aan het VK gelinkte vliegtuigen te verbieden om over het land te vliegen.

Digitale strijd

• Twitter maakte vrijdagavond laat bekend dat er voorlopig geen advertenties te zien zullen zijn voor gebruikers in Oekraïne en Rusland. Het bedrijf wil hiermee voorkomen dat er desinformatie via advertenties op het sociale netwerk verschijnt.

• Meta Platforms, dat eigenaar is van de sociale netwerken Facebook en Instagram, is ook bezig met het controleren en labelen van berichten van Russische staatsmedia-organisaties. De Russische regering zei eerder vrijdag dat het beperkingen instelt aan de toegang tot Facebook.

Kredietwaardigheid Oekraïne daalt en klopt bij IMF aan voor noodfinanciering

• Kredietbeoordelaars Fitch en S&P hebben vrijdag de langetermijnrating van Oekraïne verlaagd: de beoordelaars wijzen op het risico dat Oekraïne zijn schulden niet zal kunnen aflossen na de Russische invasie.

• S&P verlaagt bovendien de rating voor buitenlandse valuta van Rusland

• De Oekraïense autoriteiten hebben bij het IMF aangeklopt voor noodfinanciering. Dat meldt IMF-topvrouw Kristalina Georgieva. De organisatie voor financiële stabiliteit onderzoekt of ze verdere hulp kan bieden via een eerder afgesproken steunpakket ter waarde van 2,2 miljard dollar (circa 2 miljard euro).

Aanleiding van het conflict

Belang van Donbas-regio

