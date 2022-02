Dit indrukwekkende reddingsteam zoekt naar Natacha in Peru

Stad New York ontslaat 1.430 werknemers die vaccinatie weigeren

De stad New York heeft 1.430 stadswerknemers ontslagen omdat ze de vaccinatieverplichting niet respecteerden. Dat melden Amerikaanse media. Het gaat om minder dan 1 procent van het totale aantal werknemers die in dienst zijn bij de stad, maar zou wel het grootste collectieve ontslag zijn ten gevolge van de coronamaatregelen in de VS.

15 februari