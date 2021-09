Dit gezin met acht kinderen wordt gerund als een bedrijf. Maar opvoedexperts hebben bedenkingen

Orkaan Ida verstoort ook tennispro­gram­ma US Open in New York

2 september De nasleep van de orkaan Ida heeft ook op de US Open in New York voor problemen gezorgd. De organisatie moest woensdag een groot aantal partijen onderbreken en uitstellen vanwege het extreme weer. Alleen op de overdekte banen kon getennist worden, al kon het dak van het Louis Armstrong-stadion de overvloedige regenval niet aan.