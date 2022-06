Dit gebeurt er op NAVO-top in Madrid: “Vanuit mijn standpunt is het al een succes", zegt De Croo

De NAVO-top is op dit moment bezig met zijn strategische lijn vast te leggen voor de komende tien jaar. Daarin is ook de veranderde rol van Rusland belangrijk. “In 2010 vormde het land nog een partner, nu een bedreiging.” Voor premier Alexander De Croo (Open Vld) is de NAVO-top in het Spaanse Madrid nu al geslaagd, met het akkoord van dinsdagavond dat de weg vrijmaakt voor Finland en Zweden om toe te treden. “Als je alleen bent in de wereld nu, ben je bang of wil je lid worden van de NAVO.”

“Vanuit mijn standpunt is deze top al een succes”, zei De Croo bij zijn aankomst op de Ifema-site in Madrid waar de NAVO-top plaatsvindt. “Dat Finland en Zweden bij de NAVO komen, maakt Europa veiliger en de NAVO een robuustere partner. Het demonstreert de eenheid die de NAVO de afgelopen maanden heeft getoond.”

Het akkoord tussen Turkije, Zweden en Finland, waarbij de Turkse bezwaren tegen een toetreding van de twee Noordse landen zijn weggenomen, raakte dinsdagavond bekend. “Dit is fantastisch nieuws”, aldus de premier.

Tijdens de NAVO-top zal de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten toespreken. “We zullen hem duidelijk maken dat de oorlog enkel op het slagveld kan worden gewonnen”, zei De Croo. “België steunde Oekraïne van bij het begin, we waren één van de eersten om militaire steun te leveren. We zullen dat ook blijven doen.”

“Historisch moment”

Later op woensdagochtend, tijdens een panelgesprek op het Public Forum dat plaatsvindt in de marge van de top, ging premier De Croo verder in op de nakende toetreding van Finland en Zweden. “Wat een historisch moment”, zei hij. “Als je vandaag alleen bent in de wereld, is dat geen goede positie. Als je alleen bent in de wereld nu, ben je bang of wil je lid worden van de NAVO.”

“Het strategische concept dat we gaan uitzetten op deze top, zal weerspiegelen dat de wereld helemaal anders is dan in 2010", zegt NAVO-baas Jens Stoltenberg. Toen namen de lidstaten het huidige concept aan, een soort handleiding voor de alliantie. Toenmalig Russisch president Dmitri Medvedev nam toen deel aan de gesprekken. “We waren het toen eens dat Rusland een strategische partner is. Dat zal nu niet het geval zijn”, aldus Stoltenberg. “Het concept zal weerspiegelen dat Rusland een directe bedreiging vormt voor onze veiligheid.”

Tijdens het panelgesprek waarschuwde De Croo er ook voor om Rusland en China over dezelfde kam te scheren. “Het zou een fout zijn om China en Rusland in dezelfde mand te leggen”, zei hij. Rusland vormt een directe bedreiging, een uitdaging voor “onze manier van leven”, zei de premier. “Onze manier van leven staat onder druk.”

Tijdens de NAVO-top zullen de staatshoofden en regeringsleiders een nieuw strategisch concept aannemen, zeg maar een soort handleiding voor de alliantie voor het komende decennium. Daarin zal China voor het eerst worden opgenomen.

Partner en concurrent

“Vanuit Europees perspectief is China op sommige domeinen een partner, zoals bij de klimaatverandering en de bestrijding van Covid-19. Op andere vlakken zijn ze een heel sterke concurrent, zoals op het economische domein”, aldus De Croo.

Hij waarschuwde voor een overschatting van de omvang van een eventueel bondgenootschap van China en Rusland. “We moeten het China wel duidelijk maken: elke actieve steun aan de agressie in Oekraïne kan niet onbeantwoord blijven”, zei hij in het panelgesprek.

Volgens De Croo doen de economische sancties Rusland pijn, maar voelt ook de bevolking in de westerse landen de gevolgen ervan. “De belangrijkste uitdaging in de komende maanden is het beschermen van onze bevolking tegen de gevolgen van wat gebeurt.” Om Oekraïne te helpen op het slagveld te winnen, “moeten we onze steun dramatisch opvoeren”, zei hij ook nog.

Investeringen

Op de top komen ook de investeringen van de lidstaten aan bod. “Ons land is heel duidelijk geweest door 2 procent van het bbp aan Defensie te willen besteden (de maatregel zal wel pas in 2035 in werking treden, red.)”, zei De Croo. “Maar uiteindelijk is dit een 100 procent-top. We zullen alles doen om onze rol te spelen.”

De NAVO is van plan om het aantal troepen in hoge paraatheid op te trekken tot 300.000. Wat dat concreet voor België betekent, moet nog uitgewerkt worden. “Onze defensie wordt zeer gewaardeerd”, zei De Croo. “Als de vraag komt voor een grotere stationering, dan zullen we eraan beantwoorden.”