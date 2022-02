Dit dorp wordt letterlijk doormidden gesneden door Russisch-Oekraïense grens

Deze week in 1917: beruchte exotische danseres Mata Hari in Parijs aangehou­den voor spionage

Margaretha Geertruida Zelle is de meest tot de verbeelding sprekende spionne ooit. De Nederlandse uit Leeuwarden werd begin vorige eeuw beroemd als exotische danseres onder de naam Mata Hari. Maar de Fransen pakten haar in Parijs op tijdens de Eerste Wereldoorlog op 13 februari 1917, zondag exact 105 jaar geleden. Ze werd schuldig bevonden aan spionage voor de Duitsers en acht maanden later geëxecuteerd. Ze was pas 41.

