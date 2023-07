Dit doet Franse politie vanaf nu met auto's van wegpiraten

Transgen­der influencer na rel over Bud Light: “Meer intimida­tie en transfobie dan ik me ooit had kunnen inbeelden”

De Amerikaanse transgender influencer Dylan Mulvaney zegt dat AB InBev geen contact opgenomen heeft met haar sinds de heisa rond het bier Bud Light uitgebroken is. “Na die video was er meer intimidatie en transfobie dan ik me ooit had kunnen inbeelden”, vertelt ze in een nieuw filmpje.