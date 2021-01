Disneyland omgevormd tot supersite voor massale vaccinatie

Tienduizenden medewerkers van het Disneyland Resort in Anaheim in Orange County kunnen er al sinds maart vorig jaar niet meer aan de slag door de gevolgen van de coronapandemie. Maar het themapark krijgt nu een andere invulling. Maandagavond kondigde de overheid aan dat Disneyland het eerste ‘Super Point-of-Dispensing’ (POD) in Orange County wordt, letterlijk een ‘supersite voor toediening’. Wat toegediend wordt, is uiteraard het coronavaccin. Het gaat dus om een gigantisch vaccinatiecentrum. Het lokale bestuur heeft het over een “monumentale taak binnen onze vaccinatiestrategie”, waar Disneyland Resort, de grootste werkgever in Orange County, mee de schouders onder zet.

Elders in de staat Californië zullen massacentra voor vaccinatie worden geopend in het Dodger Stadium in Los Angeles, het Petco Park in San Diego en de Cal Expo in Sacramento. Gouverneur Gavin Newsom stelde als doel om tegen het weekend nog eens een miljoen mensen extra te hebben gevaccineerd. “We erkennen dat de huidige strategie ons niet zo snel zal brengen als zou moeten,” zei Newsom. “Daarom versnellen we het beleid niet alleen voor prioriteitsgroepen, maar openen we nu ook enorme sites om het voor mekaar te krijgen.”