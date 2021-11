Disneyland in Shanghai gesloten na één positieve coronatest: ruim 30.000 mensen moeten getest worden

Zoals bekend proberen de Chinese autoriteiten het aantal besmettingen met COVID-19 uit alle macht tot nul te herleiden. Zeker met de Olympische Winterspelen in aantocht, wordt die aanpak zeer ernstig genomen. Desondanks kon niet vermeden worden dat het virus opnieuw ging opflakkeren in het noorden van het land. In hoofdstad Peking bijvoorbeeld werden de voorbije 24 uur 92 nieuwe gevallen geregistreerd, het hoogste aantal sinds midden september.

Nu is dus ook een coronabesmetting in Shanghai vastgesteld. Of liever: bij een bezoekster van Disneyland die bij thuiskomst in een naburige provincie positief testte. Meteen is besloten het attractiepark al zeker maandag en dinsdag gesloten te houden en alle personeelsleden en tienduizenden bezoekers te testen. Het is niet duidelijk wanneer het park opnieuw de deuren zal kunnen openen.