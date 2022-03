Disney-medewerkers houden dagelijkse stakingen over ‘Don’t say gay'-wet in Florida

LGBTQ+-medewerkers van Disney organiseren dagelijks een 15-minuten staking. Dat doen ze omdat Bob Chapek, CEO van Disney, weigert om de omstreden ‘Don’t say gay’-wet, die onlangs werd goedgekeurd in Florida, publiekelijk te veroordelen.

De controversiële ‘Don’t say gay’-wet verbiedt scholen om te praten over seksualiteit en genderidentiteit. De wet vereist de invoering van “procedures ter versterking van het fundamentele recht van ouders om beslissingen te nemen over de opvoeding van en controle over hun kinderen”. Het biedt ouders ook de mogelijkheid om schoolbesturen voor de rechter te dagen als zij van mening zijn dat het beleid dat “grondrecht” overschrijdt.

Er kwam al veel kritiek op de wet, onder meer de Amerikaanse president Joe Biden heeft de wet al veroordeeld. Medewerkers van Disney uitten vorige week al in een brief hun ongenoegen over het stilzwijgen van hun CEO over deze wet. Chapek stuurde daarop een mail naar alle medewerkers van zijn bedrijf.

“Door met jullie te spreken, jullie berichten te lezen en jullie te ontmoeten heb ik beter begrepen hoe pijnlijk ons stilzwijgen was”, klonk het onder meer in de mail. “Jullie hadden me nodig om een sterkere bondgenoot te zijn in de strijd voor gelijke rechten en ik heb jullie in de steek gelaten. Het spijt me”, zei hij, en hij voegde eraan toe dat Disney “alle politieke donaties in de staat Florida zal pauzeren.” Chapek weigert echter om de wet publiekelijk te veroordelen.

Dagelijkse stakingen

Daarom organiseren Disney-medewerkers nu dagelijkse stakingen van 15 minuten. Dat is te lezen op het Twitter-account ‘DisneyWalkOut’. Op 22 maart zullen de medewerkers een volledige dag staken. In een open brief op de website WhereIsChapek.com bekritiseerden de medewerkers de leiding van Disney. “Als een gemeenschap zijn we in een onmogelijke en onhoudbare positie gedwongen. We moeten nu actie ondernemen om TWDC ervan te overtuigen werknemers en hun gezinnen te beschermen tegen dergelijke openlijke en onverhulde onverdraagzaamheid”, staat er onder meer te lezen.

Woensdag heeft Marvel Studios, dat eigendom is van Disney, de wet wel publiekelijk veroordeeld en gezegd dat het “met trots achter de gemeenschap staat”. Ook heeft Marvel Studios toegezegd zijn steun en bondgenootschap te zullen voortzetten.

Volledig scherm Disney-medewerkers houden staking over ‘Don’t say gay'-wet in Florida © AP

