Discussie tussen zwangere moeder en stewardess loopt uit de hand: alle passagiers uit vliegtuig gezet

Foster wilde op 19 augustus vanuit Belfast het vliegtuig richting nemen richting Ibiza om daar het huwelijk van haar broer bij te wonen. Naast haar echtgenoot en een dochter met een beperking reisden ook nog enkele familieleden en vrienden mee.

De zeven maanden zwangere vrouw had een plaats in eerste klasse gereserveerd, zodat ze meer beenruimte zou hebben. Toen ze vroeg of er nog ergens plek was voor haar handbagage gingen de poppen echter aan het dansen. “Die stewardess keek voordien al nors in mijn richting. Ze antwoordde dat ik me grof gedragen had en dat het niet haar job was om mij te helpen. Ze had het echt op mij gemunt”, klinkt het.

Volledig scherm Siobhan Foster barstte in tranen uit nadat ze het vliegtuig moest verlaten. © RV

“Alsof ik klein kind ben”

Foster begrijpt dat buitenstaanders hier bedenkingen kunnen bij hebben. “Maar ik heb me niet misdragen, dat kunnen alle inzittenden van het vliegtuig getuigen. Enkelen hebben zelfs op Facebook gezet dat het een schande was hoe slecht ik behandeld werd.”

Twee bemanningsleden kwamen nadien langs om nogmaals te benadrukken dat Foster zich te agressief opstelde. “In mijn zwangere toestand ga ik toch niet rechtstaan en me druk maken? Ik besloot hen te negeren, maar toen riep een van hen dat ik haar recht in de ogen moest kijken. Alsof ik een klein kind ben... Toen ben ik in huilen uitgebarsten.”

Volledig scherm Siobhan Foster met haar echtgenoot James. © RV

“Acht agenten”

Het hele incident zou een uur aanslepen. Toen besloot EasyJet om iedereen van boord te halen. “Acht agenten en twee werknemers van bagageafhandelaar Swissport stonden ons op te wachten. Op die manier werden mijn man, mijn dochter, mijn moeder, nog een andere broer en ikzelf tot buiten het luchthavengebouw geëscorteerd.”

In de video is te zien hoe alle passagiers het toestel verlaten. De filmster neemt expliciet de geviseerde stewardess in beeld, maar die draait zich weg. “En dit allemaal omwille van die ene persoon. Dit gaat verspreid worden over het internet”, luidt het niet mis te verstane dreigement. In die missie is ze alvast geslaagd.

Volledig scherm Siobhan Foster met haar echtgenoot James. © Facebook

Toch nog op tijd

Een woordvoerder van EasyJet benadrukt dat de beslissing niet lichtzinnig genomen werd. “De entourage van die vrouw maakte amok tijdens de check-in én in het vliegtuig. Onze bemanning is getraind om situaties in te schatten én snel op te treden. De veiligheid van onze passagiers komt op de eerste plaats.”

Nadat de rust teruggekeerd was, kon de rest van de reizigers weer instappen. De hele toestand leidde tot een vertraging van vier uur.

Foster en co namen de volgende ochtend een Ryanair-vlucht en waren alsnog op tijd voor het huwelijk. “Maar we moesten om 4 uur ‘s ochtends de bus richting Dublin nemen, dit hele grapje kostte ons nog eens 1.400 euro extra. EasyJet zou zich dood moeten schamen voor de manier waarop ze een zwangere vrouw en een kind met een beperking behandelden”, besluit Foster.