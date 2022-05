Discussie rond Duitse minister van Defensie na privégebruik legerhelikopter

Ouders van Natacha de Crombrugg­he (28) openhartig over zoektocht naar vermiste dochter in Peru: “Mensen zijn bang om te praten”

De 28-jarige Natacha de Crombrugghe is sinds 24 januari vermist in Peru, maar haar ouders koesteren nog altijd hoop dat hun dochter levend wordt teruggevonden. “We trekken van deur tot deur en praten met winkeliers, hoteluitbaters, de priester, de burgemeester...”, vertellen Éric en Sabine de Crombrugghe uit Linkebeek vanuit Cabanaconde, waar hun dochter voor het laatst werd gezien. Een doorbraak in de verdwijningszaak is er nog niet, maar de ouders geven niet op. “Het lijkt erop dat mensen bang zijn om te spreken”, klinkt het in de kranten van Sudpresse.

13:51