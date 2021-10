Discussie rond abortuswet laait op in Bolivia nadat 11-jarig meisje zwanger raakt na verkrachting door familielid

BoliviaIn Bolivia wordt een discussie gevoerd rond de strenge abortuswet nadat een 11-jarig meisje door een familielid werd verkracht en zwanger raakte. Abortus is illegaal in het Zuid-Amerikaanse land, behalve in het geval van incest, verkrachting of risico voor de gezondheid van de vrouw. Religieuze groepen vinden dat het meisje het kind moet baren, terwijl mensenrechtenactivisten geloven dat ze het recht heeft om de zwangerschap te beëindigen.

Het 11-jarige meisje raakte zwanger nadat ze meermaals werd verkracht door de vader van haar stiefvader. Ze woonde samen met hem en haar zussen in de stad Yapacaní, in de Boliviaanse regio Santa Cruz, terwijl haar ouders in La Paz waren voor hun werk. De 61-jarige man zit nu in de gevangenis voor zijn daden.

Het drama heeft de discussie over de abortuswet en het geweld tegen vrouwen in het land opnieuw opgerakeld. Zo is Bolivia een van de landen met de hoogste cijfers van huiselijk geweld en misbruik in Zuid-Amerika. Sommige activisten spreken zelfs van een “verkrachtingscultuur”. Ook de inmenging van de Katholieke Kerk in de zaak wordt aan de kaak gesteld. Zo contacteerden religieuze groepen de moeder van het slachtoffer en probeerden ze haar te overtuigen om het 11-jarige meisje geen abortus te laten plegen.

“Foltering”

“Het meisje weet niet eens wat het betekent om zwanger te zijn. Zo vertelde ze aan haar nichtje dat ze ‘iets in haar buik voelde bewegen’, waarop het nichtje haar moeder - de tante van het slachtoffer - op de hoogte bracht. Zij belde bijgevolg de politie”, aldus Ana Paola García, directrice van de vrouwenrechtenorganisatie ‘La Casa de la Mujer’. Hoewel het sinds 2014 in het land legaal is om in het geval van verkrachting abortus te plegen, besliste de moeder van het meisje om het kind toch te houden.

Volgens García is er duidelijk sprake van manipulatie door de Katholieke Kerk. “Het meisje wordt gedwongen om een zwangerschap voort te zetten die haar leven bedreigt”, aldus de directrice. Vrouwenrechtenorganisaties en ngo’s klagen naar aanleiding van het incident de inmenging van de kerk aan. “Bolivia is een seculiere staat”, klinkt het. Ook de Verenigde Naties lieten in een verklaring weten dat het “foltering is om een minderjarige aan een gedwongen zwangerschap te onderwerpen”.

