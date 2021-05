Discussie in VS nadat recensenten Sneeuwwitje wakker kussen "problematisch” en “ouderwets” noemen

Voor wie even een opfrissing van het geheugen nodig heeft: Sneeuwwitje belandt in een coma nadat ze in de vergiftigde appel van de boze koningin heeft gebeten. Vervolgens probeert de prins haar wakker te maken door haar te kussen. Niet bepaald romantisch, zo vinden de recensenten. “Elkaar kussen zonder dat beide partijen hebben aangegeven dat te willen, heeft niets te maken met de ‘ware liefde’ waardoor Sneeuwwitje weer wakker wordt”, luidt het.

“Zijn we het er niet allemaal over eens dat toestemming in bepaalde Disney-films problematisch is? Dat kinderen leren dat kussen zonder de toestemming van beide partijen niet oké is?”, gaan de recensenten verder. “Het is moeilijk te begrijpen waarom Disney in het jaar 2021 kiest voor een scène met zulke ouderwetse ideeën over wat een man met een vrouw mag doen.”