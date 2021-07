Directeur Trump Organization geeft zichzelf aan bij aanklager in New York

Kort voor 6.30 uur lokale tijd (12.30 uur Belgische tijd) heeft financieel directeur Allen Weisselberg van The Trump Organization zich gemeld bij het kantoor van het Openbaar Ministerie in New York. Hij en The Trump Organization bereiden zich voor op een aanklacht in verband met een belastingonderzoek, aldus ingewijden.