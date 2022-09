Directeur Russisch wapenbedrijf opgepakt vanwege fraude

Wereldlei­ders onder somber gesternte bijeen in New York

Na twee jaar van coronabeperkingen kunnen de wereldleiders dinsdag opnieuw in normale omstandigheden de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties openen. Toch gaat de jaarlijkse diplomatieke hoogmis in New York onder een somber gesternte van start. Er is uiteraard de oorlog in Oekraïne, maar ook de energiecrisis, de stijgende voedselprijzen en klimaatverandering wegen op de debatten.

