Diplomatiek geschil tussen Praag en Moskou: Tsjechisch ultimatum aan Rusland verstreken

Nieuwe Tsjechi­sche minister van Buitenland­se Zaken plaatst Rusland meteen voor ultimatum

21 april De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van Tsjechië heeft vandaag, nauwelijks enkele uren nadat hij de eed had afgelegd, Rusland voor een ultimatum gesteld. Hij dreigt ermee nog meer Russische diplomaten het land uit te zetten als Rusland het Tsjechische ambassadepersoneel niet meer binnenlaat. Praag en Moskou zijn in een diplomatieke ruzie verzeild over ontploffingen in een Tsjechisch munitiedepot in 2014.