Diploma-uitreiking eindigt in bloedbad: twee doden en vijf gewonden na schietpartij

Zweeds Hoogge­rechts­hof stemt in met uitleve­ring PK­K-aanhanger

Het Zweedse Hooggerechtshof heeft groen licht gegeven voor de uitlevering van een eerste aanhanger van de Koerdische PKK. Dat schrijft de Zweedse krant Aftonbladet dinsdag. Het is nu aan de regering in Stockholm om de finale beslissing te nemen. De uitlevering van PKK-aanhangers was een van de voorwaarden die Turkije had gesteld om in te kunnen stemmen met het Zweedse NAVO-lidmaatschap.