Diploma-uitreiking eindigt in bloedbad: twee doden en vijf gewonden na schietpartij in VS

“Zee-ijs in noordpool­ge­bied mogelijk 10 jaar eerder gesmolten dan gedacht”

Zelfs als het lukt om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te verminderen, is de Noordpool vanaf 2030 in de zomermaanden mogelijk al ijsvrij. Daarmee kan het zee-ijs in het noordpoolgebied tien jaar eerder gesmolten zijn dan aanvankelijk werd verwacht, concluderen onderzoekers dinsdag in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.