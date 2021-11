Dikke laag smog trekt over Indiase hoofdstad New Delhi na Diwali-viering

New DelhiDe Indiase hoofdstad New Delhi is deze ochtend ontwaakt onder een dikke laag smog. De ernstige luchtvervuiling is een gevolg van de viering van het hindoeïstische feest Diwali. Tijdens het vijfdaagse lichtfestival geldt er in verschillende delen van India een verbod op het afschieten van vuurwerk, maar ook dit jaar werd dat verbod door velen genegeerd. Een aantal regio’s in het land registreerden bijgevolg gevaarlijk hoge luchtvervuilingsniveaus.

Diwali staat ook wel bekend als het ‘lichtjesfeest’. Het vijfdaagse lichtfestival is een van de populairste feesten in India, waarbij de symbolische “overwinning van het goede over het kwade” of “van het licht over de duisternis” wordt gevierd. Mensen steken ter gelegenheid meestal olielampjes aan. Vaak wordt er ook vuurwerk afgeschoten.

Volledig scherm Een meisje met vuurwerk tijdens de Diwali-viering in Hyderabad, India. Tijdens het vijfdaagse lichtfestival geldt er in verschillende delen van India een verbod op het afschieten van vuurwerk, maar ook dit jaar werd dat verbod door velen genegeerd. © AP

Hoogste vervuilingswaarde

New Delhi kent in normale omstandigheden al een erg slechte luchtkwaliteit, maar de ochtend na het einde van Diwali steeg de luchtkwaliteitsindex van 463 naar 500, de hoogste waarde die dit jaar in het land is gemeten. De luchtvervuiling kan ernstige gevolgen hebben voor zowel gezonde als mensen als voor mensen die al ademhalingsaandoeningen hebben. “Het is verschrikkelijk voor diegenen met allergieën en astma”, aldus Ambrish Mithal, een dokter van het Max HealthCare-ziekenhuis in de stad.

Volledig scherm De Indiase hoofdstad New Delhi is deze ochtend ontwaakt onder een dikke laag smog. De ernstige luchtvervuiling is een gevolg van de viering van het hindoeïstische feest Diwali. © EPA

De index geeft bovendien aan dat er een te hoge hoeveelheid giftige stoffen in de lucht aanwezig is. “Het vuurwerkverbod is niet succesvol gebleken in Delhi, wat heeft geleid tot gevaarlijke vervuilingswaarden bovenop de reeds bestaande vervuiling", aldus Sunil Dahiya, analyticus bij het Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Strengere maatregelen

De minister van Milieu in Delhi, Gopal Rai, zei dat de autoriteiten plannen om met twintig anti-smogkanonnen water in de lucht te schieten om de smog te verdunnen. Velen vinden echter dat er voor een propere lucht strengere maatregelen nodig zijn, zoals een tijdelijk verbod op verbouwingsactiviteiten en de sluiting van zwaar vervuilende fabrieken.

Volledig scherm Een anti-smogkanon in New Delhi schiet water in de lucht om de smog te verdunnen. © EPA

