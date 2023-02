Dikke kat is best beoordeelde toeristische attractie van Poolse stad

Szczecin, in het noordwesten van Polen en dicht bij de grens met Duitsland, biedt bezoekers tal van toeristische attracties maar eentje springt er bovenuit. Gacek de kat heeft de andere toeristische hotspots, waaronder een hertogenkasteel gebouwd in 1346, voorbijgestoken in populariteit.

Een zwart-witte kat genaamd Gacek, dat ‘langoorvleermuis’ betekent in het pools, is volgens de lokale bevolking al tien jaar te vinden in het centrum. De kat heeft zelfs zijn eigen Instagrampagina en een sectie op Google Maps met een bijna perfecte 5-sterren beoordeling. Toch gaf iemand hem in 2022 een beoordeling van één ster omdat hij “een worst had gestolen”, meldt de nieuwswebsite Business Insider.

Gacek woont in een overdekte houten kist buiten een winkel, hoewel hij officieel van niemand is, verzorgen de eigenaars van de winkel hem. De gemeenschap zelf heeft ook enkele basisregels voor bezoekers vastgesteld, zo vraagt een lokaal dierenasiel mensen hem niet zelf eten te geven. Hoewel het prima is om op elk moment foto’s van Gacek te maken, moeten bezoekers hem niet aaien als hij slaapt.