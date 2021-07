Dijkdoorbraak aan Belgische grens: geen tijd meer om te evacueren, bewoners moeten thuis naar veilige verdieping

LIVE. Dijkbreuk in Nederland: "Geen tijd meer om woning te verlaten, ga naar hogere verdiepin­gen” - Minstens 23 doden in ons land

14:28 De dodentol na de zware overstromingen in ons land staat inmiddels op 23. De Maas is vannacht gestaag blijven stijgen tot op een bijzonder kritisch punt, maar het ergste lijkt op dat vlak achter de rug. Cruciaal is wel dat de dijken blijven standhouden. In Maaseik verwachten experts dat het waterpeil tot de middag zal blijven stijgen. Het water stroomt er inmiddels over de dijk. Heel wat wachtbekkens staan vol, waardoor overstromingen in Vlaanderen mogelijk blijven. In Duitsland vielen er al 103 doden, in Nederland is een dijk aan het Julianakanaal gebroken. Volg alle ontwikkelingen over het noodweer in onze liveblog.