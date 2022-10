Dieven stelen 256 rollen toiletpapier en 15.000 papieren handdoekjes in Duits treinstation

Bezorgd­heid rond beelden van Russische nucleaire trein: “Dit lijkt voorlopig een onbeves­tigd gerucht”

De vrees voor een nucleaire escalatie van Rusland in de oorlog met Oekraïne is toegenomen nadat er zondag een grote Russische goederentrein in beweging is gezet. De trein wordt in verband gebracht met het vervoer van gespecialiseerde militaire apparatuur, met name een afdeling van het Russische leger die zich bezighoudt met kernwapens. Dat melden verschillende internationale media. Onze oorlogsreporter Robin Ramaekers beschouwt de nucleaire trein voorlopig nog als een onbevestigd gerucht, maar duidt wel op een mogelijke nucleaire test op de Zwarte Zee.

13:52